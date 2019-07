Héctor Romero dice que si Alexis Beltré no integra nuevos miembros Acroarte podría desaparecer

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista y YouTuber Héctor Romero dijo hoy que si el presidente electo y recién juramentado de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), Alexis Beltré ignora a sus opositores y no integra nuevos miembros, la entidad que agrupa a los periodistas que cubren espectáculos podría desaparecer.

“Alexis Beltré tiene la responsabilidad en sus hombros de integrar a una gran cantidad de periodistas jóvenes que llevan un gran tiempo cubriendo y haciendo periodismo de espectáculos para sus respectivos medios, no es justo que estos muchachos cumplan con los requisitos que exigen los estatutos y aún no hayan sido admitido al gremio que los representa”, expuso el comunicador en su participación en El Nuevo Diario A.M. que se trasmite de lunes a viernes a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Romero sostuvo que la crisis que actualmente vive la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) sólo se compara con la lucha interna que desde hace meses vive el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En su comentario en el Nuevo Diario A.M. habló de la recién juramentación que tuvo Alexis Beltré como presidente del gremio periodístico, lamentando que simpatizantes de ambas planchas y colegas, hayan recurrido a campaña sucias en el proceso electoral y posterior a el, llevando a la institución a una crisis difícil de reparar ante el público que desde fuera han sido seguidores de Acroarte.

“En este proceso que se ha vivido en las últimas semanas, posterior a las elecciones del pasado junio, hemos visto colegas insultarse con cosas personales, igual que en el PLD. Donde se envían correos masivos que debieron ser privados y lo hacen público, donde involucran y afectan a familiares de algún miembro solo por tener posiciones diferentes. Si siguen así van a desaparecer a Acroarte y el Premio Soberano”, manifestó el comunicador.

El también editor de la sección Novedades de este periódico, llamó la atención de Beltré a que en sus manos está un gran porcentaje del futuro inmediato de la asociación y que tener la mitad de la membresía en contra es algo que debe solucionar por el bien de todo los acroartianos.

De la misma forma, dijo que ingresar nuevos miembros, los que realmente hacen crónica de arte día a día, y cumplen desde hace años con todos los requisitos que establecen los estatutos, a pesar de que directivos pasados lo han rechazado, es un elemento que permitiría que el gremio no desaparezca entre la vejez y la inactividad de gran parte de su actual membresía.

Sobre la decisión de la Comisión Electoral

Romero, quien formó parte de la Comisión Electoral en el reciente proceso para elegir una nueva directiva, aclaró que no tuvo nada que ver en la decisión tomada por su presidente, el locutor Carlos Cepeda Suriel, ya que solo era suplente y nunca fue convocado para las reuniones decisivas dadas por el organismo gestor.

“No fui partícipe y no creo que validar un voto nulo luego de que un notario público lo certificara fuese la mejor forma de solucionar el tranque dado en las elecciones. La decisión tampoco debió ser tomada solamente por tres personas de una comisión de cinco miembros. Debió buscarse un consenso entre todas las partes.

