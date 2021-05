Héctor Romero dice “El Nuevo Diario no es de grandes capitales, es un medio de periodistas”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El periodista y conocedor del mundo del arte, Héctor Romero, sostiene que el periódico El Nuevo Diario está posicionado entre los principales medios que existen en República Dominicana, y ha sido referencia e influencia para comunicadores, para otros medios.

“El Nuevo Diario es un medio de referencia para la comunicación de República Dominicana. Primero, está situado entre los principales medios, no solamente hablo de periódico en sí, sino hablo en grandes medios, incluyendo televisión, radio, prensa escrita y digital”, destacó.

Romero asegura que el uso de la tecnología fue un paso importante en el crecimiento del periódico, con la creación de El Nuevo Diario TV, convirtiéndolo en el primer medio tradicional con una plataforma de contenidos audiovisuales, lo cual permite a los seguidores ver los hechos como fueron contados por los periodistas.

También, señala como parte fundamental de ese avance como medio de comunicación, que El Nuevo Diario ha sido que ha contado con la colaboración de familiares y amigos creyentes en el periodismo.

“El Nuevo Diario, a pesar de que no es un gran monstruo de la comunicación, como otros medios que tienen un capital enorme y un gran personal, El Nuevo Diario, con los pocos recursos que tiene, con el esfuerzo, porque eso ha sido un medio familiar, donde amigos se han unido, colaboradores, gente que creen en el periodismo, que creen en poder aportar su granito de arena, ha hecho que no se quede atrás y que pueda competir con grandes medios, no solamente locales, también medios internacionales”, agregó.

Agradeció a los ejecutivos de El Nuevo Diario, la cual llamó su casa y escuela, ya que, a su juicio, ha sido un trampolín para hacer sus cosas, desde permitirle ir a estudiar a Cuba siendo empleado del medio, así como en el área de la comunicación, empresarial y el cine.

