Héctor Méndez dice SDE carece de autoridades competentes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El comunicador Héctor Méndez llamo incompetentes a las actuales autoridades de la Alcaldía de Santo Domingo Este, a través de su cuenta de Twitter.

El director del medio digital SDE Noticias se quejó amargamente de que en 20 años de fundación de Santo Domingo Este, persistan en todo el municipio los mismos problemas sin resolver.

Héctor Méndez colgó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “En Santo Domingo Este no hay autoridad, 20 años de atrasos y cada vez que llueve no solo la calle B, del Duarte como en estas fotos se ve, es prácticamente el municipio completo que se inunda, no hay un solo planteamiento de solución, ¿Dónde están los regidores?

Como es altamente conocido por los munícipes de Santo Domingo Este, el sector Juan Pablo Duarte, de esta demarcación, tiene décadas en la misma situación, de que cada vez que llueve, se llenan prácticamente todas sus calles de agua.

Relacionado