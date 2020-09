Héctor Guzmán le ofrece la clave al Senado: consenso para la JCE

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), advirtió hoy que, para integrar la Junta Central Electoral (JCE), el Senado debe buscar el consenso con los actores políticos, sin importar que los aspirantes sean independientes o simpatizantes de partidos.

Guzmán precisó que no es de extrañar la posición que al respecto tiene el presidente Luis Abinader, “él está siendo coherente, esa ha sido su posición desde siempre a lo interno de su partido y cuando era PRD”.

Abinader dijo hoy mismo que “no cree en repartos” para conformar la JCE.

“La clave es el consenso, no importa que el PRM y cualquier partido tenga mayoría en Senado. El Senado no puede imponer a los actores políticos un presidente de la junta Central Electoral sin el consenso”, opinó Guzmán.

Precisó que ahí están como referencia los ejemplos de Manuel Ramón Morel Cerda, al que se opuso Leonel Fernández y el PLD; y el más reciente, en 2016, cuando Roberto Rosario se inscribió y el PRM y sus fuerzas aliadas se opusieron amenazando con tirar su militancia a las calles.

Dijo que actores de la sociedad civil creen que pueden suplantar o sustituir a los partidos políticos, y viven pregonando el colapso del sistema de partidos como una forma de ocupar los espacios de poder.

Exclamó que una parte del liderazgo nacional ha sido débil ante esa situación, porque no entienden que la sociedad civil “te puede acompañar, pero no para suplantar a un partido político”.

De paso, acotó que cuando se dan diálogos y búsquedas de soluciones con los gobiernos, es un acompañamiento a soluciones, no suplantación.

Indicó que el problema no es que esa Junta tenga mayoría en el Senado, el problema es que esos actores políticos confíen en los integrantes del organismo electoral; puso como ejemplo que cuando el PLD tenía un solo senador, hubo que llegar a consenso y pusieron a Roberto Rosario.

Recordó que el que tenía más claro eso fue José Francisco Peña Gómez, quien enarboló la tesis de que “el PRD necesitaba un ojo en la JCE, no que lo favorezca ni lo desfavorezca, sino que tenía que tener uno ahí para estar al tanto de todo lo que suceda ahí”.

A su juicio, el Senado ahora atiene una gran tarea que es la depuración y la elección dentro del consenso porque ahí hay muchos que se inscriben porque ya tienen su “asunto hablado” con algún liderazgo político.

Guzmán argumentó que eso que se habla de independiente no es cierto, no ha habido ningún presidente de la JCE independiente en ninguna época,” yo reto que me diga alguien tal es o fue independiente “.

El dirigente perredeísta señaló que, en la práctica, en el trabajo y en la dinámica de la JCE, todo tiene que resolverse en el consenso, porque así ha sido y así será siempre.-