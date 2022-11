 Héctor Guzmán lamenta el Gobierno “promueva el transfuguismo utilizando recursos del Estado”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Guzmán, lamentó que el Gobierno supuestamente esté promoviendo el transfuguismo “con los recursos públicos”, cuando fue iniciativa del Partido Revolucionario Moderno (PRM), colocar este término en la Ley Electoral y de Partidos.

“Yo se lo he dicho a algunos dirigentes que son amigos míos, que a mí meda pena lo que ustedes están haciendo, ustedes le están haciendo un daño al sistema de partidos, porque ustedes lo están haciendo hoy, pero mañana viene otro, pero mañana se lo pueden hacer a ustedes y después ustedes no se van a poder quejar”, indicó.

De igual forma, enfatizó que el tema del transfuguismo fue enérgicamente abordado cuando se estaba perfeccionando la Ley de Partidos y Electoral, para que, ahora sea el oficialismo que esté ofreciendo “recursos a los alcaldes para hacer una obra a cambio de que venga al otro partido”.

“Hay que hacer que jueguen limpio y como yo conozco todo, el que use dinero que no sea de procedencia legitima va a tener problemas con nosotros, porque hay que ayudar a la transparencia de los procesos”, emitió.

Héctor Guzmán realizó estos planteamientos durante una entrevista realizada por los comunicadores Aneudy Ramírez, Samuel Sierra y Edward Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Ordenamiento territorial

El político opositor sostuvo que la ley orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso del Suelo y Asentamientos Humanos, recientemente aprobada en segunda lectura por el Senado, atenta contra la autonomía municipal, porque otorga poderes al Consejo de Ministros para aprobar uso de suelo.

“En detrimento de los ayuntamientos que tienen esa facultad en la Constitución de la República en el artículo 199, que la facultad de ordenamiento territorial y de uso de suelo es de los gobiernos locales y le están poniendo esa facultad al Consejo de Ministros, yo me pregunto dónde están los alcaldes que pelea n por su territorio para que luchen por eso”, expuso.

Además, comentó que esta iniciativa de ley fue concebida para que los grandes negocios se decidan en el más alto nivel.

“Yo le llamo a esa Ley de Ordenamiento que la aprobaron en el Senado, la ley Marbella y cuando ustedes oigan proyecto Pedernales y proyecto Manzanillo ya ustedes sabe lo que yo le estoy diciendo”, indicó.

La senaduría

Aunque no dio detalles precisos, Héctor Guzmán adelantó que tiene intensión de aspirar a la senaduría, porque sus servicios de asesor le han otorgado la experiencia municipal, legislativa y Estatal para trabajar.

“En el caso nuestro que aspiramos a la senaduría, a mí me tocó trabajar dos veces como regidor en la capital, cuando fue Fello Suberví y fue Corporán alcalde, pero también cuando fue José Francisco Peña Gómez alcalde yo estaba ahí, yo conozco la parte municipal, la parte legislativa y la parte del Estado, me ha tocado trabajar con otros dos presidentes”, indicó.

En ese sentido, agregó que en este proceso los actores tendrán que jugar limpio, debido a que no pretende tolerar que se trabaje con dinero del narcotráfico o de la corrupción.

“El que me venga con dinero del narcotráfico o de la corrupción conmigo va a tener problema, porque como conozco las leyes, de lago me sirvieron 14 años trabajando la Ley de Partidos y la Ley Electoral para conocerla bien, en el PRM que fui de los fundadores, el proyecto de Ley de Partidos y Ley Electoral me tocó trabajarlo a mí, con doña Milagros Ortiz Bosch y con Tolentino Díaz”, narró.

