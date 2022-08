Héctor Guzmán dice JCE puede organizar elecciones con actual ley de Partidos y ley electoral

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vicepresidente Nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Guzmán, afirmó este domingo que la Junta Central Electoral (JCE) puede seguir organizando las elecciones con la ley de partidos y ley electoral actual.

Después del diálogo realizado por la JCE y los partidos, el cual concluyó con numerosos consensos y disensos sobre los proyectos de ley de partidos y ley electoral, “me resulta muy poco tiempo para que en dos meses nuestros congresistas puedan ponerse de acuerdo y aprobarlas”, expresó.

En ese sentido, puntualizó que “Por lo que lo recomendable y hace tiempo vengo diciendo, es que, la JCE se concentre en realizar el montaje de las próximas elecciones con las leyes actuales y así evitar como en el pasado aprobar modificaciones a la carrera que creen problema al cronograma de actividades elaborado.

Las elecciones del 2024 se pueden montar sin problema con la ley de partidos y ley electoral vigente,

dijo el dirigente perredeísta”.

Consideró que lo anteriormente dicho es lo más conveniente, pues esas leyes prácticamente no se pudieron aplicar en toda su magnitud en el proceso electoral pasado por lo atípico y accidentado de ese proceso. De manera que, ahora es cuando en su aplicación a tiempo podremos ver qué aspectos funcionan y cuáles no, para luego someterlas a adecuación en función de los resultados.

Explicó que las leyes establecen “medidas positivas para la organización de los procesos electorales, control y mecanismo para el uso de los recursos públicos y el transfuguismo, entre otros aspectos, pero no se aplican, eso está penalizado, pero no se aplican las sanciones. El problema no son las leyes, es su aplicación a tiempo y que se cumplan”.

La publicación de encuestas de preferencias y nada pasa

Dijo que como prueba de falta de cumplimiento de la ley, se observa que el reglamento establecido a través de la resolución numero 28-21 de la JCE 28 21, que regula el periodo previo a la precampaña, en su artículo 9 sobre Sanciones el párrafo I, dice que: Durante el periodo regulado a través de la presente resolución, las empresas

encuestadoras que difundan encuestas, mediciones y sondeos a la población a través de los medios de comunicación televisivos, radiales y digitales como las redes sociales y los sistemas de mensajería instantánea, sobre el nivel de simpatías de los aspirantes, podría ser sujetas de sanciones por parte de la Junta Central Electoral, cuyo órgano es el que tiene la responsabilidad de garantizar que estas herramientas de medición no Sean utilizadas como mecanismos de promoción de aspiraciones en la población durante el tiempo previsto en esta resolución.

“La JCE tiene la facultad de aplicar cuantas medidas necesarias para evitar eso, y nada se hace”, adujo el dirigente político de oposición.

Indicó que las elecciones del 2024 se pueden montar sin problema con la ley de partidos y ley electoral vigente, lo que hay que hacer es hacerlas cumplir.

