Héctor C. Lora alcalde de Passaic, New Jersey entrega proclama a productora de TV

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. – Con la presencia de diversas personalidades, el alcalde Héctor C Lora hizo entrega de una proclama de la ciudad a la destacada productora de televisión de origen dominicano Carolina Martínez Medina, la cual tiene varios años residiendo en la comunidad y se ha destacado en el área de la producción de Audiovisuales desde República Dominicana y ahora en los Estados Unidos, este reconocimiento se realizó con motivo de celebrarse este 29 de noviembre el Día del Reportero Gráfico Dominicano área en la cual empezó Martínez.

Lora, valoro el esfuerzo de nuestros hermanos dominicanos, que se destacan en diferentes áreas del saber poniendo en alto nuestra República Dominicana.

“Una foto vale mil palabras, pero un video no hay nada que describe su valor, el video impacta a una comunidad describe lo relacionado tal y como pasa muestra a las familias que pasan dificultades en medio de una pandemia, situaciones difíciles que solo el camarógrafo muchas veces tiene acceso y es la voz y los ojos de los más necesitados, un video lo dice todo” sostuvo Lora.

La actividad fue encabezada a las 11:30 de la mañana con una misa en el Holy Spirit Catholic Church, ubicada en la 1940 University Ave en el Bronx Nueva York.

Después de la misa fue realizado un almuerzo en el Restaurant 809 Lounge en la 112 Dyckman Street de esa ciudad.

Al hablar ante los presentes, Martínez agradeció la distinción de la ciudad por otorgarle tan importante galardón.

Dijo sentirse feliz por ser reconocida primero por la ciudad y de la mano de uno de los líderes dominicanos de mayor admiración dentro de la población el alcalde Héctor C Lora, esta distinción la comparte con su familia y demás colegas que trabajan la producción de televisión.

“Comparto este reconocimiento con mis colegas dominicanas que trabajan en los medios de comunicación, productoras, editoras, camarografas, coordinadoras de piso, sonidistas, guionistas entre otras área por el esfuerzo, la dedicación, la disciplina y sobre el amor con el cual hacen esta importante labor detrás de las cámaras” Precisó.

En la actividad estuvieron presentes el congresista dominicano Adriano Espaillat, en representación del cónsul dominicano Ingeniero Eligio Jaquez, el periodista Erasmo Chalas, director de prensa del Consulado Dominicano en esa ciudad, autoridades locales, jefes policiales entre otras personalidades.

BIOGRAFIA

Carolina G Martinez Medina nació en el sector capitalino de Las Cañitas Distrito Nacional, hija del poeta Felix Antonio Martinez y la señora Carmen Medina, maestra de nivel inicial y secundaria.

Carolina creció junto con su hermana melliza Carol y sus hermanos Hatuey y Enriquillo, es casada y madre de 3 hijos.

Martinez estuvo integrada desde pequeña en la Pastoral Infantil y unos años después se destacó dentro de la Pastoral Juvenil como líder de los jóvenes de esa época,egresada de la universidad Tecnológica de Santiago UTESA de la carrera de Psicología General, egresa del Instituto Dominicano de Periodismo (IDP) de Santo Domingo, República Dominicana de igual manera fue profesora de dicha institución académica por 8 años impartiendo la materia de Fotoperiodismo, trabajó Maternal Montessori (Verano), laboró Centro de Información Gubernamental CIG (Dicom), Canal 41 Televida, Telemicro canal 5 ( Programa Zona 5 ) reportajes de temporada, Quisqueya TV Canal 17 (productora Arriba Quisqueya), Encargada de Prensa de la Gobernación de la Provincia Santo Domingo. Camarógrafa de la productora ICEBERG entre otras

Su formación técnica en Producción de Televisión fue en el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), allí culminó la carrera técnica de Producción de televisión siendo estudiante meritoria de la mano de veteranos de la televisión dominicana y extranjeros.

A lo largo de este año en los Estados Unidos , New Jersey ha realizado reportajes especiales cápsulas informativas, producciones y campañas de concienciación sobre la pandemia del COVID19, una de sus producciones más recientes fue el programa especial “PLATAFORMA ELECTORAL dándole cobertura a las elecciones presidenciales y Congresuales de la República Dominicana 2020, el cual se realizó con un equipo de profesionales en diferentes ciudades de New Jersey proyecto digital que se llevó a cabo gracias al trabajo tesonero y el apoyo del Director Mexicano de Medios Passaic Tv y TIME2TV el señor Victor Manuel Frias.

Su preparación en materia de comunicación le ha permitido colaborar en el estado de New Jersey en la emisora Super KQ 97.5 FM, del productor José Inoa (El Príncipe Inoa), y Turbo Mix, productor Andy Liriano, El Kan TV Show productor Abel Rodríguez

Actualmente realiza programas especiales para Medios Passaictv y el canal digital de los técnicos de televisión de AquiRd Television y Mas , es la Secretaria de disciplina del Círculo de Reporteros Gráficos filial (USA) , Coordinadora del Comité Gestor del Sindicato Nacional Trabajadores de la Prensa (New Jersey) quien será la próxima Secretaria General para el 2021

Sus logros:

2020 Proclama Oficial por la Ciudad Passaic, New Jersey (Dominicana destacada en la ciudad) Periodista destacada en Estados Unidos( USA New York Music Awards) Periodista del año, (premios Latinos) Productora de Televisión del año 2019 (AR GLOBAL PRODUCTIONS Y LATINOS DEL MUNDO VIP), productora de televisión destacada (AR Global Productions) Periodista destacada New Jersey 2020 ( Ar. Global Productions) Nominada entre las Top 100 Latinas de New Jersey 2020/21 ( Latino Index), Productora de Tv del año 2020 (Festival And Awards, Herencia Latina), productora destacada ( Premios Centro Americano)

Por: Aneudis Jose