Héctor Borg, ingresado en hospital de México, da positivo a Covid-19

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente de la selección de béisbol de la República Dominicana, Héctor Borg, anunció este lunes que ha dado positivo a Covid-19.

Borg fue llevado a un hospital en la ciudad de Puebla, México, donde el pasado sábado el equipo dominicano logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al vencer en la final al seleccionado de Venezuela, al presentar problemas respiratorios, informó ESPN.

Tras esto, el dirigente fue sometido a pruebas que dieron al traste con el resultado positivo al Covid-19.

“Lamento informar que he dado positivo al COVID-19. Me encuentro en México recibiendo tratamiento, en buen estado de ánimo y con buenas atenciones. Me mantengo a la espera de un resultado negativo para retornar a República Dominicana. El Programa de Béisbol Olímpico y la Federación Dominicana de Béisbol están coordinando el protocolo a seguir, el cual incluye pruebas PCR para toda la delegación que estuvo en el último Clasificatorio Olímpico”, indicó Borg en un mensaje publicado por Probeisbol.

Borg, quien tomó las riendas del seleccionado dominicano, luego de que Fernando Tatis dejara el cargo por compromisos personales, logró la clasificar al país a una cita olímpica, por primera vez, desde Barcelona 1992

