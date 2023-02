Héctor Aníbal y Frank sellan su amistad en concierto “Frank Ceara: el tour Entre Amigos”

La gira inicia con el primer concierto este 14 de febrero en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Cuando Héctor Aníbal decidió iniciar en el canto, Frank Ceara fue el apoyo y el soporte que le ayudó a emprender en el medio artístico. Ceara fue ese amigo fiel en quien confió sus temores e ideas, la que inclusive ayudó a concretizar hace unos 30 años cuando este inició con el grupo Transfusión.

Una amistad, de más de tres décadas, que el público puede percibir su más alta genuinidad cuando ambos comparten en el escenario, así como sucederá, otra vez, en la gira “Frank Ceara: el tour Entre Amigos”, la que iniciará este 14 de febrero en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua y recorrerá varias ciudades del país como Santiago, Jarabacoa, Puerto Plata y Punta Cana, bajo la producción de Vibra Productions.

La amistad de Héctor y Frank se solidifica cuando, Héctor y su esposa Yvette Marichal decidieron que Ceara fuera el padrino de su hija.

“Frank y yo somos amigos desde hace más de 30 años, ha sido el amigo que siempre me ha dado la mano cuando le he necesitado, no solo a mí, también ha sido así para todos los que subimos al escenario a cantar con él. Así que cuando digo que me da mucha felicidad ser parte de este concierto es porque entre nosotros existe una real amistad, igualmente entre todos los que les acompañamos en esta gira”, confiesa Héctor Aníbal.

Héctor asegura que Ceara ha sido un apoyo para más del 85 por ciento de los artistas que han incidido en la música romántica de los últimos años. “Porque si vas a donde Frank buscando ayuda y orientación, puedes estar seguro que será tu apoyo para siempre”.

“Frank Ceara: el tour Entre Amigos” contará con la maravillosa orquesta de 15 músicos, dirigida por Pengbian Sang y la participación de Maridalia Hernández, Adalgisa Pantaleón, Daniel Santacruz, Héctor Aníbal, Pavel Núñez, Nairoby Duarte y Quico Rizek, Roger Zayas y Mariela Mercado de 440.

Las demás fechas serán anunciadas próximamente, mientras que las boletas estarán a la venta en Uepa Tickets, Supermercados Nacional, Jumbo, y las respectivas boleterías de los teatros, respectivamente.

