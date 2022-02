Héctor Acosta respalda propuesta de Guido Gómez; apoyaría una posible reelección de Abinader

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MONSEÑOR NOUEL.-El merenguero y senador por Monseñor Nouel, Héctor Acosta, expresó este martes su respaldo a la propuesta del dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, de que la convención de esa organización política en la que se elegirá su alta dirigencia, el voto sea universal, directo y secreto y apoyaría una posible reelección del presidente Luis Abinader.

Al destacar cualidades positivas de Gómez Mazara, el legislador consideró que la postura de que en la convención que será realizada este año el voto sea universal, es una posición democrática.

Acosta enfatizó que siempre militó en el viejo PRD y luego pasó a formar parte del PRM como hicieron la mayoría.

El legislador ofreció estas declaraciones tras ser entrevistado en el programa "Renovación Informativa TV"

Por otro lado, el legislador no descartó una posible repostulación como senador, expresando que “tengo que replantearme para ver que yo puedo hacer y seguir sirviéndole a mi provincia y al país”.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad que un ex presidente dominicano sea apresado y enviado a una cárcel internacional, como el caso reciente del ex Jefe de Estado Juan Orlando Hernández, Acosta quien estuvo en Honduras recientemente para la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, señaló que “Yo creo que va a pasar, no quiero mencionar nombre, pero creo que pasará”.

Por Yunior Fernández Marcano

