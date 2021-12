Hechos futbolísticos del año 2021 que no vamos a olvidar

Comparte esta noticia

Por Carlitos Valdez

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Podemos decir que el año 2021, a pesar de las variantes del Covid, no dejó de crear hechos noticiosos que causaron un impacto en el mundo del fútbol.

¡Y este año sí que fue de muchas sorpresas!

En enero, se viajó a Qatar para realizar La Supercopa de España, que ahora, en un Final Four se busca al nuevo rey. El campeón fue el Athletic Club de Bilbao eliminando al Real Madrid en semifinal y al Barcelona en la final.

El alemán Thomas Tuchel, fue despedido del París Saint-Germain (PSG). En enero de 2021 lo contrata el Chelsea F.C. y gana su primera Champions League y la segunda para el equipo londinense. Por otra parte, el PSG contrató a Mauricio Pochettino.

El Palmeiras se coronó campeón de la Copa Libertadores 2021, segundo consecutivo y su tercer trofeo en este torneo.

En marzo interrumpió la idea de “La Superliga”. El nuevo concepto de varios clubes de Europa para una competencia de más alto nivel. Y el mundo del fútbol se dividió en dos.

Un Mundial cada dos años. La FIFA propone un torneo Bienal, ampliando la cantidad de participantes. En el 2022 se seguirá dando forma a la propuesta.

La UEFA procedió al sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones. Por primera vez y mediante “un fallo técnico” se obligó a repetir el sorteo. Cosa que no le gustó a más de un equipo.

Italia, de la mano de Roberto Mancini, asumió el reto y demostró que sí sabe cómo jugar al fútbol, y conquistó la Eurocopa 2020, que por la pandemia se tuvo que disputar en el 2021.Messi triunfó, por fin, con Argentina.

La Copa América se jugó en Brasil y la final en el Maracaná. Ganó su 7° Balón de Oro. Pero luego de eso, Messi se despidió del Camp Nou. ¡El mundo no lo podía creer..!

Zidane sorprende con su renuncia al Real Madrid. Más tarde su capitán Sergio Ramos no puede renovar su contrato y queda agente libre. Dato: Messi y Sergio Ramos fichan para un mismo club (PSG) luego de ser rivales por más de una década.

Ancelotti, asume por segunda vez como entrenador del Real Madrid. Luego de la renuncia de Zinedine Zidane, el técnico italiano le dijo sí a Florentino.

Cristiano Ronaldo regresa al Old Trafford, la casa que lo vio crecer. No hay lugar a dudas que este fue el verano más intenso en cuanto a fichajes se refiere. El Real Madrid realizó una oferta de 200MM por Kylian Mbappé y la respuesta fue un No. ¡Esa hubiese sido la guinda del pastel!

Hablando de regresos, también lo hizo Xavi Hernádez, ex jugador del Barcelona y ahora nuevo técnico del club.

Una racha de resultados negativos, una crisis económica, una baja de moral de los jugadores. El Barcelona desciende a la Europa League.

El Atlético de Madrid del Cholo, gana la liga de España, la segunda de su mandato con el club.

“Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol”

Sergio “Kun” Aguero se retiró del fútbol a los 33 años por problemas de salud que le impedían continuar.

Christian Eriksen, jugador de Dinamarca, tuvo un problema cardíaco que lo tumbó en pleno partido. Afortunadamente sí hubo un final feliz.

El 15 de agosto el mundo del fútbol dijo adiós a una de sus leyendas más importantes: Gerd Müller falleció a los 75 años tras padecer alzhéimer

Unai Emery, campeón de la Europa League con el Villarreal. Logra su 4° Europa League y se convierte en el técnico más laureado de este torneo.

Sextete histórico del Bayern. Se convirtió en el segundo equipo de la historia en lograr el Sextete después del Barcelona de Guardiola.

El Inter de Milán de Antonio Conte ganó la Serie A y acabó con la racha de la Juventus de 9 ligas consecutivas.

El Lille de Francia logró lo imposible. Ganó la Ligue 1 y le quitó la corona al PSG en la última jornada del campeonato.

Este año, sin lugar a dudas, será inolvidable para nosotros.

¿Qué otro acontecimiento futbolístico recuerdas de este 2021? Déjalo en los comentarios.

