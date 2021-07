HBO Max lanza imagen de nuevo remake de “Sex and the City”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL. – La cadena estadounidense HBO Max, lanzó el pasado viernes una imagen que da apertura al próximo remake de “Sex and the City”, titulado “And Just Like That”.

En ella, se ve a Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) paseando nuevamente, por la ciudad protagonista de esta serie de culto Nueva York, junto a Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York (Kristin Davis).

Las tres estrellas publicaron, el mismo viernes las imágenes relacionadas con el comienzo de la producción en sus páginas de Instagram, “La amistad nunca pasa de moda”, escribió Nixón en su publicación con el hasthtag #AndJustLikeThat.

“En algún lugar de la isla de Manhattan”, agregó Parker en su propia página, con una imagen en el set y la portada del libreto de la serie.

Parker, de 56 años, Nixon, de 55, y Davis, de 56, anunciaron el remake de la serie Sex and the City en Instagram en enero, con un avance de la producción. La serie llega después de que la anterior versión de HBO culminara en 2004, después de seis temporadas y dos películas, la última de las cuales se estrenó en los cines en 2010.

“And Just Like That”, que aún no tiene una fecha oficial de estreno, comenzará con los tres personajes principales que transitan por la vida, el amor y la amistad llegadas a sus 50 años.

“La serie seguirá a Carrie, Miranda y Charlotte que han transitado la complicada realidad de la vida y la amistad a los 30, y su llegada a una realidad aún más complicada de la vida y la amistad a los 50”, dice la sinopsis publicada en enero.

Kim Cattrall, quien anteriormente interpretó el papel de Samantha Jones, no regresará para “And Just Like That”, aunque sí lo harán otros exmiembros del elenco original.

HBO Max anunció que Mario Cantone (Anthony Marantino), David Eigenberg (Steve Brady), Willie Garson (Stanford Blatch), Evan Handler (Harry Goldenblatt) y Chris Noth (John James “Mr. Big” Preston) retomarán sus papeles originales.

