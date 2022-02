Hazael Wessin quería ser scout, pero la vida le puso otro oficio, entrenador físico 

Comparte esta noticia

El nieto de Wessin y Wessin será el primero de RD en trabajar para un club de Grandes Ligas en ese rol

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A sus 30 años Hazael Wessin se dirige a un sitial muy alto, será el primer dominicano en ser entrenador físico para un equipo de Grandes Ligas, precisamente con los Astros de Houston, aunque no se sabe cuándo iniciará la temporada de Grandes Ligas, el nativo de Santo Domingo acaba de firmar un contrato por dos años con esa organización.

El equipo grande tenía hasta la temporada pasada a Taylor Rhoades, que va a su tercer año, mientras que el nieto del exmayor general Elías Wessin y Wessin ocupará el mismo rol con el equipo grande de los Astros.

“Trabajaremos los dos en el mismo puesto, somos asistente, pero el trabajo es individual”, expresó Hazael al ser entrevistado por El Nuevo Diario vía telefónica.

Hazael no sabía que iba a ser entrenador físico, ya que llegó a la academia de los Medias Rojas de Boston en 2014 como pasante, luego de estudiar administración deportiva, en dos universidades, una en Alabama y otra en Oklahoma, gracias a una beca estudiantil que consiguió luego de participar en unas pruebas (try-out) en la Unphu.

Allí, gracias a Jesús Alou, trabajó en tres áreas: Desarrollo de jugadores (en el terreno), scout y entrenamiento físico, probó las 3 áreas y se enamoró de la última prueba.

“Quise ser pelotero, no pude, luego quise ser scout o entrenador de bateo cuando hice la pasantía con los Medias Rojos de Boston, gracias a la ayuda de Enmanuel Nanita, sin embargo, me incliné con la preparación física”, narró Hazael, quien inició su peregrinaje en 2015 con los Astros en la Liga Dominicana de Verano.

“En febrero del 2015, Andy Núñez, coordinador de psicología deportiva en el país para los Astros, me recomienda, fue el puente, le habló de mí al encargado Carlos Alfonso, quien luego me contrató…ahí nace mi primer contrato para la organización”, admitió Hazael, quien antes de llegar a la gran carpa, pasó por la Liga de Verano, Clase A Avanzada, hasta Triple A y ser en 2020 parte del taxi squad de los Astros en medio de pandemia.

En medio de esos años de aprendizaje, en donde pasó por todos los niveles hasta llegar a ser el coordinador de la organización de los Astros para América Latina, Hazael tuvo una llamada muy importante.

“En 2018 trabajé con el Escogido, gracias a Gilbert Gómez, quien me recomienda a José, su hermano. Fue una bonita experiencia, no descarto volver a un equipo de Lidom, pero ahora no es mi prioridad, la visión mía es ser parte del equipo dominicano para el próximo Clásico Mundial de Béisbol”, adelantándose, aun cuando se desconoce la fecha del evento que por la pandemia fue cancelado en 2021.

Carlos Correa lo felicita

El 24 de noviembre del año pasado lo llamaron para darle la información de que estaría con el equipo grande para la temporada 2022, aunque no podía relatar nada porque debía esperar el trámite del equipo, aún no asimilaba la promoción.

“Apenas hace unos días fue que se reveló la información, fue a través de los medios que leyendo mi promoción es que siento que tengo el puesto, la verdad es que, aunque sabía, no lo asimilaba, creo que al leerlo con ustedes (El Nuevo Diario), me sentí más aliviado”, resaltó Hazael, quien dijo que varios peloteros lo llamaron para felicitarlo, entre ellos el boricua Carlos Correa.

“Recibí varias llamadas de compañeros, pero Carlos Correa, quien me aprecia bastante, me llamó a mi número personal, es un honor recibir ese tipo de llamada para elogiar mi trabajo, me dijo que lo merecía (sobre su promoción)”, narró.

Dijo que ha hecho buena química con muchos jugadores, ya que algunos los conoce desde que vienen de la finca de los Astros.

Identificó a varios de ellos que han trabajado con él, aparte de Correa, incluso Framber Valdez, a este le ha servido de traductor.

Citó a los dominicanos Bryan De la Cruz, Cristian Javier, José Sirí; Yordan Álvarez, Martin Maldonado, Yulieski Gurriel, Alex Bregman, Zack Greinke, entre otros.

El hijo de Eduardo Wessin y Deydania Herrera, confesó que otro dominicano que ha llegado a tan alto nivel dentro de una organización de MLB es Juan Acevedo, con los Guardianes de Cleveland, pero este llegó hasta Triple A.

“Yo estuve en los playoffs completos en 2021 dentro del dugout, ya fue mi primera participación con el equipo grande, es algo que no se puede describir, es más de los uno sueña cuando era niño. Ahora, cuando inicie la temporada del 2022 seré el primer dominicano en trabajar en mi área, (preparación física), que no es lo mismo que trainer”, aclaró.

Dijo que el entrenador físico se encarga de las rutinas de ejercicios, estiramiento, entrenamiento de fuerza, acondicionamiento aeróbico y ciencia deportiva.

Señaló que también trabaja con el coach de primera base para el corrido de base, mecánica, como leer las bolas. Además de trabajar con los lanzadores, abridores y relevistas.

“El trainer trabaja en rehabilitación, hace terapia”, recalca. “Aunque trabajamos juntos en medicina deportiva”.

