Hay que proteger al ministro de Educación

Los organismos de seguridad del Estado dominicano deben tomar bien en serio la denuncia hecha por el ministro de Educación, Ángel Hernández, quien dijo categóricamente que en su corto tiempo al frente del Minerd, ha recibido una amenaza de muerte.

Para nadie es un secreto, en el ministerio de Educación se maneja un presupuesto muy elevado, allí tienen puesto sus ojos aquellos que se dedican hacer lobby en las instituciones dominicanas en busca de dinero. Ya tenemos el cobarde crimen de que fue objeto el entonces ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge.

A raíz del año 1984-85 conocí al doctor Ángel Hernández, cuando ambos laborábamos en el Centro Universitario Regional del Noroeste (CURNO), dependencia de la UASD que opera en Mao.

Ángel es un hombre dedicado, tranquilo y trabajador; pero en materia de educación hay que sacarle su comida aparte, como dice el refrán.

Hernández, es más educador que político; y para poner la casa en orden fue que el presidente de la república lo escogió. En este momento el recién nombrado ministro está desenredando la tela araña que existe en educación, hay personas que están temblando, y son capaces de cualquier cosa para que sus nombres no aparezcan publicados.

Durante una entrevista concedida el programa El Día, espacio televisivo que se transmite diariamente por Telesistema, Hernández dijo que la amenaza se la hicieron llegar a través de un tercero.

«Al chino hay que darle un tiro», le dijeron al alto funcionario, sin especificar ningún nombre, el ministro dijo que supo de la amenaza hace poco más de un mes, entonces no hay que esperar que la sangre llegue al rio.

El que está haciendo la cosa bien, hay que dejarlo, y protegerlo.

El país tiene que conocer cuáles son los contratos indebidos a los cuales se refirió el ministro Ángel Hernández, y él está en el deber de publicarlos, con los recursos del estado no se puede jugar; y mucho menos con el dinero asignado a educación.

Habló de que en el Ministerio de Educación hay muchos problemas, fue cauto al señalar que él no puede decir que son estructuras mafiosas, aunque me imagino que no le faltaron ganas de decirlo.

Ministro, siga enfocado en lo suyo (educación), ahora el presidente tiene que instruir directamente a los organismos de seguridad, porque a usted no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa.

Autor: Ángel B. Almonte

