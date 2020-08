Hay que despertar

Y aquí estamos otro jueves compartiendo historias, experiencias pero sobre todo amor en cada una de estas líneas.

Esta semana realmente que ha sido llena de retos, pero sobretodo llena de confirmaciones para Karla Zacarías. Comprobé una vez más que el mundo necesita conocer más de Jesús, de esa fuente de vida que nos sana y que hace lo imposible, posible. Que por más grande que parezca el problema siempre habrá una solución en los ojos de Dios, lo que pasa es que nos pasamos la vida entera viendo con los ojos equivocados.

Cada rincón necesita conocer a ese Dios de maravillas, que no solo está en las escrituras, sino que está contigo y conmigo cada día. Y al darme cuenta otra vez de todo esto, amé más mi propósito y reafirmé mi compromiso de hablar de él siempre sin importar ni el lugar ni la hora.

Porque nunca sabemos quién está a falta de una palabra para empezar a ver la luz al final del túnel. Y me pregunto, si no soy yo ¿Quién?, y si no es ahora ¿Cuándo?

No perdamos el tiempo y brindémosle nuestra más cálida sonrisa a quién la necesita y que en esa sonrisa se vea reflejado el mejor de todos los tiempos, PAPA DIOS.

Te dejo con estas preguntas:

1. ¿De dónde viene mi fortaleza cuando el mundo se me viene abajo?

2. ¿Con qué estoy llenando los cajones del alma?

3. ¿A quién acudo cuando me siento perdido?

4. ¿Por qué me cuesta tanto aceptar que no puedo solo?

5. ¿Cómo puedo aportar en la vida de los que realmente me necesitan?

Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso