Hay más hombres complacidos en el sexo que mujeres, afirma terapeuta

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicoterapeuta Andrea Belén afirmó que en el sexo hay más hombres complacidos que mujeres, debido a que, durante el coito, las féminas no pueden desconectar su cerebro de los pensamientos y preocupaciones que las agobian.

En el caso de los hombres, aseguró que están centrados en la intimidad, por eso obvian las estrías, rollitos, cicatrices o cualquier otro elemento relacionado con el aspecto físico, considerado importante para las mujeres durante el sexo.

“El hombre no piensa en eso, el hombre no le da mente cuando quiere tener una relación sexual, él está en su mujer y eyaculación”, indicó.

En ese sentido, Belén sugiere que las mujeres deberían dejar de lado los tabúes y centrarse más en la intimidad para poder disfrutar plenamente de su sexualidad.

“Mujer quítate ese tabú, porque esos son tabúes de que él no, el hombre va a estar pendiente, el hombre no está pendiente de esas cosas, el hombre no mira esas cosas, el hombre va directamente donde tiene que ir, que es la relación sexual y se concentra, por eso”, sugirió.

La experta realizó estas afirmaciones al ser entrevistada por la comunicadora Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Montoya subrayó que el disfrute sexual no debe entenderse como una carrera en la que se compite por alcanzar el orgasmo, sino como un proceso de conexión y exploración mutua que puede ser altamente satisfactorio para ambas partes.

Asimismo, resaltó que cada persona es única en cuanto a sus necesidades y preferencias sexuales, y que es importante fomentar la comunicación y el respeto mutuo para lograr relaciones sexuales plenas y satisfactorias.

Relacionado