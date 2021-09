Hay 58 equipos confirmados para el torneo de softbol de ligas Rubén Pimentel

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un total de 58 equipos confirmaron su participación en el torneo de ligas Rubén Pimentel, en su versión 2021, que arranca en la primera semana de octubre con opción a la copa Cerveza Presidente, organizado por la Asociación de Softbol del Distrito Nacional (Asadina).

El sorteo de los grupos para la competencia en la ronda preliminar de la justa, será en la reunión que se efectuará el lunes 27 a las 7:30 de la noche en los salones de la Federación Dominicana de Softbol, expresó el presidente de la entidad, doctor Luis Díaz.

En la categoría Junior están inscritos 32 conjuntos y 26 en la C. En ambas no se permitirán jugadores refuerzos de otras asociaciones según lo establecido en el reglamento de competencia donde se especifica que “no se aceptarán cartas de liberación para jugar en Asadina desde el interior para este torneo de softbol”.

El reglamento también consagra que los menores de 18 años jugarán con el consentimiento de sus padres e igualmente se establece como “obligatorio”, el uso de careta para los lanzadores y respetar los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades sanitarias, para evitar la propagación de la pandemia COVID-19.

El doctor Díaz indicó que para una liga llevar dos equipos en la categoría C, debe participar con uno en la categoría Júnior. Explicó que la C, fue creada con el propósito de hacer espacio a cientos de jugadores que, por su edad y capacidad de juego, no actúan en la liga Junior.

En el nivel C no se aceptarán jugadores beisbolistas “releases” o molineteros, sin importar el tiempo de retiro, en cambio en la Junior podrán participar un máximo de tres jugadores retirados del béisbol profesional, cumpliendo con una de las especificaciones del reglamento.

Se establece que pueden participar dos jugadores retirados del béisbol profesional en un partido, con más de 10 años de retiro y uno con cinco años debidamente identificados, y tres jugadores retirados del béisbol profesional con más de 10 años.

“Hemos hecho un ejercicio de flexibilización de nuestros reglamentos, en interés de tener mayor participación, considerando que el año pasado no pudimos montar nuestro tradicional torneo, por el parón que provocó el COVID-19 en el deporte mundial”, puntualizó el doctor Díaz.

