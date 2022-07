Hasta siete equipos siguen la pista de Donovan Mitchell

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Con las conversaciones entre Knicks y Jazz por Donovan Mitchell en un aparte, hay hasta seis equipos que han mostrado interés real en la estrella de Utah. Además de New York y Miami, los dos posibles destinos más sonados, se suman ahora Washington, Charlotte, Sacramento, Toronto y Atlanta. Aunque no se conoce qué tipo de oferta habría puesto sobre la mesa cada uno tal y como informa Shams Charania en The Athletic.

Teniendo en cuenta que Danny Ainge pretende recibir talento joven y cuantiosas elecciones del draft por la salida de Mitchell, tiene sentido que sean estos equipos los más aventajados por detrás de los Knicks. A priori, Raptors y Hawks son los que mejor oferta pueden llevar a cabo. Según filtraciones anteriores, las posturas entre Utah y New York se habrían distanciado por la cantidad y calidad de las elecciones del draft ofrecidas por los Knicks. Immanuel Quickley, Obi Toppin y Quentin Grimes parecen inamovibles como núcleo de jugadores a traspasar. Pero Ainge pretende obtener al menos seis rondas, cuatro de ellas desprotegidas. Algo que a lo que de momento no está dispuesto a ceder Leon Rose.

Aí, los Jazz han dejado claro que se tomarán el tiempo necesario para tratar de acercarse al trato que desean. Los Knciks siguen siendo los favoritos para hacerse con Mitchell, pero si esto sigue así cada vez más equipos tratarán de meter cabeza en las negociaciones.

