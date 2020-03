¡Hasta nuevo aviso! Coronavirus obliga cierre de tiendas Microsoft

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN. Los efectos de la pandemia del coronavirus comienzan a sentirse en la economía del mundo, afectando en esta ocasión a la multinacional de tecnología Microsoft, quienes anunciaron el pasado martes, el cierre hasta nuevo aviso, de sus 83 tiendas en todo el mundo.

La compañía expresó de su decisión en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter el pasado 17 de marzo, indicando que todas las tiendas físicas Microsoft Store están actualmente cerradas hasta nuevo aviso debido a los problemas de salud por el COVID-1.

“Sabemos que las familias, los trabajadores y las empresas están bajo una presión única en este momento, por lo que estaremos aquí para servirles en línea en microsoft.com”, expresó la empresa con un twit.

La decisión fue tomada luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ordenó a partir del 16 de marzo una serie de pautas a seguir durante los próximos días para frenar la propagación del virus.

We understand the hardship that lost work can mean for hourly employees in the wake of COVID-19.

That's why Microsoft will continue to pay all our vendor hourly service providers their regular pay during this period of reduced service needs: https://t.co/IZaNUUeU1m

— Microsoft (@Microsoft) March 11, 2020