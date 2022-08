¿ Hasta cuándo con el bloqueo a Cuba?

Cuba tiene más de 60 años bloqueada por EU, más de 60 años sin los cubanos respirar bien , un bloqueo peor que el Covid-19, que poco a poco va dejando sin aire a una persona, asfixiándolo hasta que muere.

Ese bloqueo es porque los cubanos decidieron vivir en un sistema socialista, alejados del capitalismo, como si esto fuera una cruel aberración.

El mundo tiene 194 países, la inmensa mayoría son capitalistas, pero la mayor parte de esos capitalistas son pobres.

Mientras que en los socialistas que no están bloqueados, se vive mucho mejor que en todos esos países capitalistas pobres.

En definitiva, no es el socialismo el causante de la miseria de los pueblos.

Hoy, Cuba está viviendo la peor crisis de su vida socialista, golpeada por la pandemia del Covid,que provocó la caída de una de su principal fuente de ingreso, el turismo.

Ahora es golpeada por una tremenda crisis de combustible, la cual provoca largas tandas de apagones, que tienen a los cubanos muy incómodos con el gobierno.

La crisis a llevado a un alza de la tasa del dólar y de otras monedas, por consiguiente se han elevado los precios de todo de manera vertiginosa.

Las tiendas de vender productos alimenticios están vacías, los cubanos pasan grandes penurias para conseguir alimentos.

Y para colmo de los colmos, se incendian unos tanques de almacenamiento de combustible en Matanzas, los cuales alimentaban una termoeléctrica .que produce buenos megas de energía eléctrica.

A Cuba le cae como anillo al dedo el dicho que dice ” Al desnudo todo le llega, menos ropas “

Pero en medio de todas esas desgracias, se instala una tribuna con voces que claman el cese del bloqueo que está matando a los cubanos.

Carlos Lazo es un activista que vive en EU, este hombre a reunido a miles de cubanos que residen en el país que tiene bloqueado a Cuba.

A través de la organización Puente de Amor, el grupo encabezado por Carlos Lago está exigiendo en las calles de los EU, que se ponga fin al cruel y despiadado bloqueo.

Mientras este hombre lucha a favor de su pueblo, otros cubanos que viven en EU, los condenan y los acusan de estar vendido al gobierno cubano.

¿ Por qué no dejan de acusarse unos contra los otros y se unifican para pedir que se elimine el bloqueo?

¿ Por qué no dejan de odiarse entre los de afuera con los de adentro?

Al parecer a muchos cubanos que viven en los EU y en la misma Cuba, no le interesa ni le importa que se termine el bloqueo.

Mi opinión es, que todos los cubanos que están rodando por el mundo, y los que están dentro de Cuba, griten juntos ” No más bloqueo “

Los cubanos de adentro, no es hora de hacer protestas contra su gobierno por la falta de energía eléctrica y otras cosas, es momento de alzar sus voces para pedir que cese el bloqueo.

El gobierno cubano en estos momentos tiene las manos atadas, no puede volar, no tiene solución inmediata para resolver la crisis energética.

Si no hay bloqueo, Cuba producirá más alimentos, más energía eléctrica, más medicinas para mejorar la salud, mejor transporte , más trabajo para los desempleados, mejores salarios y mejor calidad de vida para todos los cubanos.

No esperen que se cumplan cien años de bloqueo, porque quizás ya ni existan, no den lugar ni espacio al conocido refrán de que ” No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista “