Harrison Ford dice en la 76 edición del Festival de Cannes que le gusta “envejecer”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La leyenda del cine de Hollywood, Harrison Ford, dijo este viernes que le gusta “envejecer” tras ser entrevistado en la 76 edición del Festival de CANNES 2023, que está siendo celebrado en el Sur de Francia, donde se estuvo presentando la última saga de la película, titulada como “Indiana Jones y el llamado del destino”.

«No miro atrás diciéndome: me gustaría volver a ser el tipo que era, porque no es así. Me gusta envejecer. ¡Estuvo muy bien ser joven pero, ya está, podría estar muerto, soy viejo!», expresó en forma de chiste durante la rueda de prensa.

El veterano actor de 80 años, que aparece en una de las escenas un poco más joven, debido a los efectos especiales, encarna al intrépido y aventurero personaje, finalizando de esta forma el quinto capitulo de la famosa saga.

Asimismo, Ford, quien recibió una Palma de Oro honorífica por sorpresa en el estreno mundial del filme, explicó que no dejará de actuar, aunque ya no vuelva a encarnar a Indy.

Al finalizar, el actor informó que seguirá trabajando en el rodaje de las series, «1923» de Paramount Plus y en «Shrinking» de Apple TV.

Por Tania Frías

Relacionado