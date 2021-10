Harrison Ford aterriza en Sicilia para el regreso de Indiana Jones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ROMA.- El actor estadounidense Harrison Ford ha llegado a Sicilia para trabajar en el rodaje de la quinta entrega de la saga Indiana Jones, que transcurrirá en algunos de los parajes más pintorescos y antiguos de la isla italiana.

El actor, de 79 años, llegó en la tarde del jueves al aeropuerto de Catania, según confirmaron sus gestores: “Pues sí, ¡es Indiana Jones! Ha sido un grandísimo honor darle la bienvenida a Sicilia”, escribieron en sus redes sociales, con algunas fotos de él.

El arqueólogo más famoso del cine encara su quinta aventura en Sicilia y la primera parada ha tenido lugar en el antiquísimo yacimiento de Siracusa, en su teatro griego o en la “Oreja de Dionisio”, una gruta artificial con un curioso eco.

Pero su látigo también restallará en otros lugares sicilianos como la laberíntica Ortigia, Trapani, San Vito Lo Capo o Cefalú, un pueblo enclavando entre el mar y un enorme promontorio de roca.

La nueva entrega, en la que James Mangold, director de “The Wolverine” (2013) o “Logan” (2017) sustituirá a Steven Spielberg, se espera para julio de 2022 y en su reparto contará con actores como el español Antonio Banderas.

Se trata de la quinta parte de una saga que se detuvo en 2008 con “Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal”, tras las aclamadas “Raiders of the Lost Ark” (En busca del arca perdida, 1981), “Indiana Jones and the Temple of Doom” (Indiana Jones y el templo maldito, 1984) y “Indiana Jones and the Last Crusade” (Indiana Jones y la última cruzada, 1989).

