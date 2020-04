Harper se mantiene en forma entrenando

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA — El jardinero de los Filis, Bryce Harper, sigue en su hogar de Las Vegas junto a su familia.

Harper espera volver a jugar béisbol este año. Está haciendo todo lo posible por estar listo para el momento que llegue la llamada.

“Mi entrenador me envía ejercicios y los hago a diario a las 11 a.m.”, declaró Harper. “Entonces, mi entrenamiento completo es de casi hora y media. Mi régimen no ha cambiado. Sigo alzando pesas y todavía estoy corriendo. La mayoría sabe que me encanta hacer todo eso. Es algo que disfruto, así que simplemente estoy tratando de continuar haciéndolo”.

Harper también decidió probarse en la cocina por primera vez. Publicó una fotografía de un filete preparado a la perfección.

¿Será que este chef novato lo logró en su primer intento?

“Claro que sí. Al 100%”, dijo Harper. “Ninguno de mis amigos me creyó cuando lo vieron. Pero estoy en problemas, porque mi esposa ahora me pide que prenda la parrilla y cocine”.

