Harper dona a fundaciones en Las Vegas, Filadelfia US$500,000

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA — El guardabosque de los Filis, Bryce Harper, anunció los esfuerzos junto a su familia para ayudar a sus dos ciudades a batallar la pandemia del coronavirus.

Por medio de sus cuentas de Instagram y Twitter, Harper anunció que su familia, en asociación con Direct Relief, Three Square y Philabundance, donará US$500,000 para “los que más necesitan ayuda inmediata” debido al COVID-19.

“Tenemos la bendición de estar unidos en familia durante esta pandemia, pero nos damos cuenta de que muchos no tienen el mismo lujo”, expresó la familia Harper en un comunicado.

Sending our love to everyone ❤️ #crushcovid pic.twitter.com/yKX16MlAIB

— Bryce Harper (@bryceharper3) April 2, 2020