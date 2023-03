Harper deja la puerta abierta para un regreso anticipado con los Filis

EL NUEVO DIARIO, CLEARWATER, Fla. — Los Filis mantienen abiertas las opciones de Bryce Harper.

El presidente de operaciones de béisbol de los Filis, Dave Dombrowski, dijo el martes que Harper no abrirá la temporada en la lista de lesionados de 60 días, lo que le da al toletero la oportunidad de regresar a la alineación de los Filis antes de fines de mayo. Harper se sometió a una cirugía Tommy John en noviembre, y los Filis dijeron entonces que podría estar de vuelta para el receso del Juego de Estrellas en julio.

Fuentes en ese momento le dijeron a MLB.com que Harper podría regresar en junio.

La revelación de Dombrowski el martes permite la posibilidad de que pueda estar de vuelta en mayo.

“Si no tuviera ninguna esperanza, lo pondría en el plazo de 60 días”, dijo Dombrowski. “No estoy fijando ninguna fecha, pero solo mantengo esa opción abierta en lugar de cerrar una opción”.

Si los Filis colocaran a Harper en la lista de lesionados de 60 días para comenzar la temporada, no podría ser activado hasta el 29 de mayo como muy pronto. Sería lamentable hacer eso, y luego acelerar la recuperación de Harper hasta el punto en que cree que está listo para jugar antes de finales de mayo.

Si los Filis se encuentran en una situación en los primeros meses de la temporada en la que necesitan un lugar en la lista de 40 hombres y saben que Harper no regresará antes del 29 de mayo, siempre pueden colocarlo retroactivamente en la lista de lesionados de 60 días.

“Si no está en [la lista de lesionados de 60 días] y luego el 20 de abril, o elige la fecha que deseas, crees que necesitas un lugar en la lista y sabes que no regresará, entonces siempre puedes ponerlo de regreso [en el IL de 60 días] retroactivo al día en que entró por primera vez en el IL”, dijo Dombrowski. “Entonces, realmente no es una gran revelación, aparte de decir que la realidad es que voy a mantener nuestras opciones abiertas, porque ¿quién sabe qué sucede?”.

Todos los informes hasta ahora sobre la recuperación de Harper han sido positivos. Harper actualmente está lanzando lanzamientos suaves cada dos días en las jaulas de bateo en BayCare Ballpark. Su próxima progresión es lanzar lanzamientos suaves en días consecutivos.

Harper dijo recientemente que podría comenzar a lanzar lanzamientos suaves en días consecutivos a principios del próximo mes. ¿Pero quién sabe? Tal vez eso suceda antes de las vacaciones de campamento el próximo martes.

“Están trabajando en un programa específico”, dijo Dombrowski. “De repente, dirán: ‘Estamos listos para el siguiente paso’. No puedo decirte cuándo podrían entrar a mi oficina y decir que estamos listos para volver atrás. No tengo una fecha exacta de eso. … Se siente genial. No tiene dolor. Continúa trabajando duro. Pero es solo esa situación, no tengo ni idea. Todo lo que he dicho, y todo lo que continuaré diciendo, será antes de que la pausa del Juego de Estrellas sea nuestra esperanza. Pero también voy a mantener abierta la opción de que veremos qué sucede. Pero no tengo idea de lo que va a pasar. Pero no quiero cerrar esa opción. Porque si lo pongo en [el IL de 60 días], está cerrado”.

