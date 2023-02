Hardt, Cid y Williford ganan en M25 y W25 Santo Domingo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los tenistas dominicanos Nick Hardt, Roberto Cid y Kelly Williford consiguieron sendas victorias este miércoles en los torneos M25 y W25 Santo Domingo, que se juegan en el Parque del Este con tenistas de 36 países.

El primer favorito Hardt venció a Luis Britto (BRA) por la vía rápida de 6-0 y retiro, para avanzar a la segunda ronda del evento, que reparte una bolsa de 50 mil dólares para ambas ramas.

Cid hizo lo propio contra Ignasi De Rueda De Genover (ESP). Lo venció por 6-1 y 7-5, en una hora y 38 minutos.

Lamentablemente Peter Bertran no avanzó en sencillos, sucumbió ante Adam Walton (AUS) [5], por 6-7 6-4 6-3, en un titánico partido de casi horas.

En dobles, otra dominicana avanzó, se trata de Williford, quien se unió a la polaca Olivia Lincer, quienes vencieron por 6-1 6-3, ante las hermanas Alexa y Lia Karatancheva (BUL).

Partidos de este jueves de los dominicanos

No antes de las 11:30 de la mañana Hardt va ante Conner Huertas Del Pino (PER).

Cid se mide con Arklon Huertas Del Pino (PER) [8].

En dobles, no antes de las 2:30 de la tarde chocarán el dominicano Daniel Baquero y Joaquin CABALLER (ESP), contra Preston Brown (USA) y Kyle Seelig (USA).

No antes de las 3 de la tarde los criollos del Creso Bertran y Cid se miden ante Arklon Huertas Del Pino (PER) y Conner Huertas Del Pino (PER) [1].

Mientras que Williford junto a Lincer (POL), van contra Romina Ccuno (PER) y Rebeca Pereira (BRA) [4].

El torneo W25 otorga 50 puntos WTA para la campeona, la finalista 30; el M25 sumó 25 puntos ATP para el campeón y 16 para el finalista.

El director del torneo es Sergio Tobal, mientras que Omar «Jimi» Cardona es el referí.

Patrocinan los dos eventos el Ministerio de Turismo, El Nuevo Diario, Transporte Sheila, Creso, Wilson, Ekatex, Plásticos Viñals y D’Oficinas.

