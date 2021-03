(VIDEO) Harden tuvo triple-doble y Nets comparten liderato con Sixers

EL NUEVO DIARIO, INDIANÁPOLIS, EE.UU.- El escolta James Harden consiguió triple-doble para los Nets de Brooklyn, que derrotaron como visitantes 115-124 a los Pacers de Indiana., informaron este jueves medios deportivos.

Harden estuvo con 40 puntos, 15 asistencias y 10 rebotes como líder del ataque de los Nets, que extendieron su racha ganadora a seis triunfos consecutivos.

La victoria de los Nets (28-13) unida a la derrota que sufrieron el prórroga por 105-109 los Sixers de Filadelfia ante los Milwaukee Bucks, pone a ambos equipos compartiendo el liderato de la División Atlántico y de la Conferencia Este.

40 PTS / 15 AST / 10 REB

