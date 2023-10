Harden regresa a los entrenamientos tras varios días de ausencia

EL NUEVO DIARIO, Pensilvania. -Tras 10 días de absentismo laboral, la todavía estrella de los Philadelphia, James Harden, ha regresado a los entrenamientos después de no alcanzar un acuerdo por su traspaso, informó el periodista Adrian Wojnarowski del medio ESPN.

Harden, que está en rebeldía con el dirigente Daryl Morey desde verano, no se vestirá de corto para debutar ante los Bucks, tal como han confirmado fuentes cercanas a la situación. Según ha desvelado Shams Charania de The Athletic, ha sido la propia organización de Pensilvania la que le ha pedido que no viaje con el equipo tanto para el mencionado choque ante Milwaukee como para el siguiente ante los Raptors en Toronto; eso sí, el equipo le ha instado a trabajar duro para ponerse en forma y poder debutar cuanto antes.

Cabe recordar que los de Philadelphia debutarán en la nueva temporada 2023-24 ante los Bucks de Antetokounmpo y Lillard en la madrugada del próximo 27 de octubre a partir de las 01:30 horas española.