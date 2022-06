Harden rechaza su player option para dar flexibilidad salarial a los 76ers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, FHILADELPHIA.- James Harden ha decidido renunciar a la player option que le permitía continuar en los 76ers a cambio de 47,3 millones de dólares. Así lo ha anunciado Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, quien sin embargo asegura también que el escolta no tiene intención de marcharse de Philadelphia, pues está ya negociando otro contrato que le aporte un salario anual menor pero que le vincule más años a la franquicia. De esta forma, los de Pensilvania tendrán algo más de flexibilidad salarial de cara a esta agencia libre, y podrán realizar incorporaciones que les ayuden a reforzar su plantilla.

El objetivo de Harden, según estas informaciones, es ganar un campeonato con los 76ers, y considera que la mejor manera de hacerlo es permitiendo que el equipo pueda mejorar en el mercado mediante la llegada de nuevos jugadores. Por ejemplo, Philadelphia ha sido una de las opciones que más ha sonado para la incorporación de P.J. Tucker, a quien presuntamente habrían ofrecido un contrato de 30 millones en 3 años. Además, de forma similar a lo que hizo Chris Paul con Phoenix, tal vez James pierda algo de dinero este curso, pero lo compensará firmando más años y asegurándose varios millones a largo plazo.

El escolta promedió 21 puntos, 10,5 asistencias y 7,1 rebotes en los 21 partidos de temporada regular que disputó con la franquicia tras llegar traspasado de Brooklyn, números que sufrieron un pequeño receso en playoffs, donde se encontró defensas muy agresivas que le hicieron firmar actuaciones bastante pobres. Harden terminó un tanto señalado por su actuación en postemporada, en la que no terminó de brillar y no pudo sostener al equipo en los partidos que Embiid estuvo de baja, lo que ha puesto en duda si su rol en la liga sigue siendo el de la absoluta superestrella que era hace no mucho. No obstante, aun sin ese estatus, su aportación a los 76ers puede ser inmensa, y su dúo con Joel puede marcar el camino para dar a los de Doc Rivers un anillo.

Relacionado