Harden debutará con los 76ers esta noche en Minnesota

EL NUEVO DIARIO, MINNESOTA.- James Harden ya está listo para debutar con los 76ers. El escolta, que lleva sin jugar desde el 2 de febrero, volverá a las pistas esta noche para disputar su primer partido desde su traspaso a Philadelphia según ha informado Shams Charania, periodista de The Athletic.

Dicho encuentro tendrá lugar en el Target Center de Minnesota, donde los de Doc Rivers buscarán su victoria número 36 de la temporada.

Harden se había perdido ya los últimos partidos con los Nets debido a sus molestias en los isquiotibiales, y su llegada a la franquicia de Pensilvania no cambió dicha situación. De hecho, La Barba no disputó tampoco el All-Star Game del pasado fin de semana, pero tras estas jornadas de descanso parece ya listo para volver a la acción, aunque no está claro si lo hará con algún tipo de restricción.

El escolta llegó a los 76ers junto a Paul Millsap, quien, por su parte, sí tuvo minutos en los dos últimos partidos del equipo antes del parón. En los 44 encuentros que disputó antes del traspaso, James promedió 22,5 puntos, 10,2 asistencias y 8 rebotes, y con su llegada en Philadelphia esperan dar el salto de calidad que termine de consolidarles como aspirantes a todo. La de esta noche será una primera prueba del potencial de este equipo, que tendrá todavía unos meses para terminar de amoldarse antes de la hora de la verdad.

