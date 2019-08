Harden culpa a los medios de no haber ganado el MVP

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON.- Hace dos meses ya que la NBA dio a conocer a sus premios en los galardones de la temporada, que desde 2017 se anuncian en una fiesta a finales de junio.

Desde que este formato fue introducido por la liga, se han dado tres ediciones de los premios NBA. Y en las tres James Harden ha tenido opciones claras de ser agraciado como el Jugador Más Valioso (MVP) por sus siglas en ingles.

En 2017 solo un impresionante Russell Wesbtrook, con el que ahora se reunirá en Houston, le arrebató ese MVP. En 2018, La Barba tocó la gloria. Y en 2019 muchos creían que repetiría hazaña. Pero en este concurso estaba también Giannis Antetokounmpo. Y el griego fue finalmente quien triunfó.

Un MVP que no por merecido, que lo era, dejaba la duda de si de verdad no hubiera podido ir a parar de nuevo a Harden, quien hizo barrabasadas estadísticas en la 2018-19 como la de ser el segundo jugador con más partidos seguidos anotando al menos 30 puntos (32 duelos), o noches como la del Madison Square Garden, cuando firmó 61 puntos ante los Knciks, marca repetida en marzo contra los Spurs.

Harden registró nueve partidos con al menos 50 puntos y promedió 36,1 puntos, la séptima mejor marca de siempre. Insuficiente todo. Porque el MVP fue para Giannis Antetokounmpo.

El relato de los medios

Harden tienen responsables de no haberse llevado ese segundo MVP: los medios de comunicación. En declaraciones hechas para el programa radiofónico The Box, el jugador de los Rockets cree que el relato creado por los medios, en favor de Giannis Antetokounmpo, fue crucial para que el griego y no él se llevara el MVP. “Una vez que los medios crean una narrativa sobre alguien desde el comienzo del año siguen con ella todo el tiempo”.

“Todo lo que puedo hacer es controlar lo que puedo hacer. Salí a la pista y jugué como se suponía que debía a un alto nivel. Hice cosas que pocos han hecho antes”. Solo Wilt Chamberlain tiene más partidos seguidos con al menos 30 puntos en toda la historia de la NBA.

“No puedo controlar la votación (al MVP). Lo único que puedo hacer es salir ahí el año que viene y ser mejor de lo que he sido para volver a tener opciones”.

Anuncios

Relacionado