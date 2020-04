Harán cerco sanitario en Puerto Plata tras acto de peregrinación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, anunció este lunes que realizarán un cerco epidemiológico en Puerto Plata, con el fin de evitar la expansión del coronavirus, tras el acto de peregrinación llevado a cabo ayer en esa provincia.

Sánchez Cárdenas adelantó que los detalles del mismo se darán a conocer en una reunión que sostendrá la comisión de epidemiología en la mañana de hoy.

Durante su habitual rueda de prensa, el funcionario criticó radicalmente el acto der peregrinación realizado ayer en la denominada Novia del Atlántico, acusando al alcalde de ser su patrocinador directo.

“La falta que allí se cometió no es verdad que no es verdad que no tuvo patrocinadores, organizadores ni responsables”, dijo el galeno, dejando entrever en todo momento que el responsable es el actual alcalde de esa ciudad.

Agregó que toda la labor que allí se habían venido realizando con el fin de detener el coronavirus, “fueron tiradas por la borda de la manera más grosera e irrespetuosas con que puede actuar un funcionario o un conjunto de funcionarios públicos u políticos que allí se vieron actuar”.

Sánchez Cárdenas informó, además, que Dominicana totaliza 6,293 contagiados de coronavirus, con 158 casos nuevos en las últimas 24 horas, y 282 fallecidos, es decir, 4 defunciones más que las reportadas ayer, informó este lunes el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas.



De acuerdo con el funcionario, un total de 595 personas están hospitalizadas, de las cuales 143 están unidades de cuidados intensivos.



La tasa de letalidad es de 4,48, precisó Sánchez Cárdenas en su rueda de prensa diaria, en la que señaló que 993 personas se han recuperado tras infectarse de esta enfermedad.

Por su parte, el peregrino asegura haber tenido una revelación divina, según la cual debería depositar una cruz en el mar, para hacer que Dios acabe con la pandemia en el país.

“El lunes ya pueden decir al mundo que República Dominicana y muchos países del mundo no tendrán la enfermedad porque Dios ya nos limpió”, dijo Adames en un vídeo publicado el sábado en su cuenta de Youtube.

Anuncios

Relacionado