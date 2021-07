Hará historia transmisión de sólo mujeres en juego de las Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El martes, los Rays y Orioles saltarán al terreno de St. Petersburg para lo que será el primer encuentro de Grandes Ligas transmitido sólo por mujeres, en el Juego De la Semana En Vivo Por YouTube a partir de las 7 p.m. ET.

“No veo la hora”, dijo Lauren Gardner sobre la posibilidad de que los equipos de transmisión de sólo mujeres sean la norma. “Pero siempre hay una primera vez para todo”.

Heidi Watney y Gardner serán copresentadoras de la previa y el programa posterior al juego, con Sarah Langs (analista), Melanie Newman (narradora) y Alanna Rizzo (reportera) encargándose de las labores del partido.

“Vi mi nombre en el programa y pensé: ‘Bien’”, bromeó Gardner. “Luego vi el resto del grupo y dije: ‘Oh, vaya’. Newman hace un gran trabajo. Soy aficionada de ella. A Rizzo la conozco desde hace mucho… es alguien a quien admiro bastante. Trabajo con Watney y somos buenas amigas. Creo que es muy buena en lo que hace. Y luego, claro, está Langs. Es muy talentosa, muy inteligente y una joya de ser humano”.

La histórica noticia fue una sorpresa para buena parte de ellas, que simplemente fueron a revisar sus calendarios. No fue hasta que un representante de relaciones públicas les pidió sus comentarios sobre lo que significaba ser parte del grupo.

“Pensé que es increíble”, dijo Gardner. “Luego alguien dijo: ’Sabes, son sólo mujeres’ Me tomó un minuto en digerir que haríamos historia”.

El momento no ha sido pasado por alto por ellas, con cada una confesando lo honrada que se siente de ser parte de una ocasión tan especial para el béisbol. Aunque Rizzo señaló que esta oportunidad no sólo se hizo para llamar la atención.

“No es algo como, ‘Vamos a juntar a cinco chicas para aparentar un juguete nuevo’”, dijo Rizzo con una sonrisa. “Mira, hemos hecho esto durante décadas. Es bueno ver que lo hemos logrado; esto es lo que hemos hecho por mucho tiempo. Es nuestro trabajo y es bueno ver que la gente lo esté percibiendo con tanto positivismo”.

La transmisión única estará disponible en YouTube, haciendo que el juego sea accesible para todos los seguidores. Jóvenes chicos y chicas podrán ser testigos de la historia. Todo, mientras ven béisbol.

Eso es lo que atrae a todos, como señaló Watney. “Importa, porque eres apasionado por el amor al deporte, el conocimiento y entendimiento por él. Es importante para mí, pero será otro día de trabajo. Me estaré preparando para Rays-Orioles”.

Con tantas “primeras veces” para las mujeres incrementando en el deporte, ser parte de uno de esos momentos es algo bien importante para Langs, quien bromeó al decir que no puede ponerle un valor, no por nada, sino porque es mala con los rankings.

“Hemos hablado mucho sobre las “primeras’, pero principalmente porque anteceden a las segundas y así”, señaló Langs. “No son las últimas. No hay duda de que la representación cuenta. No sólo no veo la hora por saber el impacto que esto tendrá, sino que también me emociona con sólo pensarlo”.

Newman no es extraña a las “primeras veces”, incluyendo su debut como narradora por YouTube el 22 de junio. La mayor parte de su carrera se ha tratado de romper paradigmas. Aunque está agradecida por la oportunidad – como cada una de las mujeres del equipo – no ve la hora de que un día normal en la oficina no haga titulares.

“No puedo ponerlo en palabras”, comentó Newman. “Ha sido bien estresante. Voy a ser bien transparente. Te acostumbras a escuchar la etiqueta. Te enfocas en el plano general y esperas que eso abra la mente de la gente, viendo más allá del género hacia las calificaciones para el trabajo.

“Esa es mi motivación para cualquiera que quiera venir y decir: ‘Ah, sólo tienen el trabajo por llamar la atención o porque son mujeres’. Miren el historial, porque vas a estar sentado ahí por largo rato”.

