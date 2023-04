Hanser Alberto define triunfo de Medias Blancas con jonrón de tres carreras

EL NUEVO DIARIO, MINNEAPOLIS — ¿Cuál es la mejor manera de superar un costoso error defensivo de anotar carreras en el campo?

Un jonrón de tres carreras sería una buena respuesta. Ese plan claramente funcionó para el antesalista de los Medias Blancas, Hanser Alberto, durante la victoria de su equipo por 4-3 sobre los Mellizos en el primer partido de la serie del lunes por la tarde en Target Field.

Alberto cometió un error de dos outs con un rodado contundente de Nick Gordon en la parte baja de la tercera, lo que permitió a Minnesota (6-4) anotar su primera carrera del juego ante Dylan Cease . Pero después de que el sencillo de Yasmani Grandal ante Kenta Maeda empató el juego en la parte alta de la cuarta, Alberto conectó un slider colgante de 0-1 para su primer jonrón como miembro de los Medias Blancas (5-6) .

El jonrón impulsó a Chicago a su primera victoria de 2023 en la División Central de la Liga Americana; este juego fue uno de los únicos tres juegos que jugará contra la división en abril.

“Eso es lo mínimo que puedes hacer. Si estás ahí afuera, quieres ayudar”, dijo Alberto sobre el jonrón después del error de fildeo. “Uno sale y trata de hacer todas las jugadas para ayudar al lanzador, ayudar al equipo.

“Cuando no lo haces, te sientes mal. Así que estaba enojado. Pero me controlé porque no puedes llevar la defensa al ataque. Tienes que separarte, y creo que hice un muy buen trabajo”.

Los White Sox llegaron al lunes con solo cuatro errores como equipo en 10 juegos y fueron elogiados por su defensa antes del juego por el manager Pedro Grifol. Pero para ser justos con Alberto, el juego fue un esfuerzo defensivo bastante duro en general.

Cease admitió no estar en su mejor momento, pero las jugadas que no se hicieron detrás de él produjeron 19 lanzamientos adicionales e hicieron que el as diestro se fuera después de cinco entradas, seis ponches y 99 lanzamientos. Elvis Andrus cometió un error de fildeo que impidió que Cease hiciera una quinta perfecta, y el roletazo de Matt Wallner atravesó las piernas del primera base Gavin Sheets en esa misma entrada, lo que le permitió a Gordon anotar desde primera.

El lanzamiento del jardinero derecho Óscar Colás parecía tener la oportunidad de clavar a Gordon en el plato, pero Sheets lo cortó. Cese salió de más problemas ponchando a Willi Castro.

“Es solo parte del béisbol”, dijo Cease. “Hubo tantas jugadas detrás de mí que me salvaron como las que me hicieron daño. Al final del día, solo estoy enfocado en ejecutar”.

“Hemos jugado una buena defensa durante todo el año y continuaremos haciéndolo”, dijo Grifol. “Solo uno de esos juegos en los que tuvimos algunos errores, pero nuestro lanzamiento nos levantó, Alberto se levantó. Fue una gran victoria del equipo”.

Una fuerte jugada defensiva de Romy González rescató a los Medias Blancas en el octavo. González, quien ingresó en la segunda base por Tim Anderson en la parte baja de la sexta entrada con Andrus moviéndose al campocorto, se desplazó mucho a su izquierda para pegar un roletazo de Christian Vázquez en un intento de hit-and-run y eliminó al receptor en primera.

Castro llegó fácilmente a tercera en la jugada y si el balón se le hubiera escapado a González, podría haber anotado la carrera del empate. En cambio, los Medias Blancas sacaron un segundo out y Reynaldo López abanicó a Michael A. Taylor como parte de su salvamento de cuatro outs con tres ponches.

Anderson salió con un dolor sostenido en la rodilla izquierda mientras cubría una jugada de tercera en el cuarto, mientras que Yoán Moncada no abrió en la tercera base y estaba siendo evaluado durante el juego debido a un dolor en la espalda que lo había molestado por un tiempo. Los White Sox superaron esas lesiones y algunos errores defensivos temporales para igualar su récord de 2-2 en el viaje por carretera, provocado por la explosión de Alberto.

“Él ha existido por mucho tiempo, y hay una razón, ¿verdad?” dijo Grifol. “Es un buen compañero de equipo, y es genial tenerlo en el clubhouse y demás, pero no hay pases libres aquí. Tienes que ser capaz de hacer algo especial, algo que te haga permanecer en las grandes ligas, y él lo hace.

“Él juega el juego duro. Es un gran compañero. Parece triunfar en situaciones importantes y siempre está listo para jugar. Puede sentarse durante una semana y darte este tipo de actuación o tocar un par de días seguidos y darte este tipo de actuación”.

Relacionado