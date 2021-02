Hansel Robles a empezar de nuevo en los Mellizos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, FORT MYERS, Florida — Es imposible precisar hasta qué punto los protocolos por la pandemia y una campaña inusual afectaron las actuaciones de los jugadores de Grandes Ligas en el 2020.

El relevista dominicano Hansel Robles, quien firmó con Minnesota este invierno luego de que los Angelinos no le ofrecieran contrato para el 2021, considera que la efectividad de 10.26 que tuvo por el equipo de Anaheim el año pasado fue producto de la incertidumbre.

A partir del domingo, cuando será parte del primer grupo de pitchers de los Twins que lanzará en la Liga de la Toronja, Robles tendrá la oportunidad de demostrar que lo que dice es cierto.

“Creo que tuve más presentaciones buenas que malas”, dijo Robles. “Creo que es un poco duro ser juzgado por una temporada corta o en medio de una pandemia. Pero lo acepto, es mi trabajo, y me hago responsable. Pero como dije antes, me estoy preparando para esta temporada. Todo eso quedó en el pesado y creo que me queda mucho en el tanque, así que me estoy preparando”.

Robles, de 30 años, busca demostrarle a su nuevo equipo que puede volver a ser el ex taponero que tuvo efectividad de 3.91 en 313 partidos entre los Mets y Angelinos.

“No queremos dejarnos llevar por lo que vimos una temporada abreviada por una pandemia que no se pareció en nada a una campaña normal, ni en la preparación ni una vez que empezó”, señaló el capataz de los Mellizos, Rocco Baldelli. “Fue un año muy extraño. Creo que vamos a guiarnos por lo que pensamos de nuestros jugadores que por lo que vimos en una temporada de 60 juegos”.

Las cosas son así de simples para Robles, quien no pudo ofrecer ninguna otra explicación por su decepcionante actuación en el 2020. El quisqueyano también considera que la disminución en la velocidad de su recta que debii al aspecto empieza y para de la temporada del 2020, y espera que estará más cerca de las 97.2 millas por hora que promedió con dicho pitcheo en el 2019 que las 94.5 mph que promedió en el 2020.

“Creo que hay más que puede desatar”, dijo Baldelli. “Creo que puede dominar. Creo que hemos tenido la oportunidad de ver eso ahora. Tiene una combinación de lanzamientos y un movimiento hacia el plato singular y hay cosas que son distintas que pensamos le permitirán distinguirse de un muchacho bueno normal con un buen brazo. Es distinto de una forma positiva”.