Hanley Ramírez y Carlos Gómez favorecen la agencia libre en la Lidom

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los peloteros profesionales Hanley Ramírez y Carlos Gómez favorecieron un nuevo acuerdo contractual para el torneo otoño-invernal, donde los jugadores que juegan en Lidom sean incluidos en un sistema de agencia libre, como lo hace Grandes Ligas.

Otros peloteros insignias en Lidom, como los capitanes Wilkin Castillo, Cristhian Adames, Emilio Bonifacio y otros lo han hecho publicamente, informó Erick Almonte, presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapero).

“Yo entiendo que si, aunque no sé mucho del tema, uno siempre se va del lado nuestro, porque lo que somos es pelotero”, dijo Hanley sobre la agencia libre. “Lo importantes es sentarse (las partes) directivos, peloteros y la Federación”, añadió Hanley.

Sobre lo de Arístides Aquino, Hanley entiende que en su momento se va a hablar con él como pelotero veterano que es, pero que ha leído mucho del tema en la prensa nacional.

“Tremendo palo que él se integre al equipo (Arístides Aquino). Quiero que esté con nosotros, él lo que sabes es jugar pelota, ojalá que juegue, pero si no se ponen de acuerdo debo entenderlo, porque repito lo que él sabe es jugar pelota y si no le pagan no va a jugar”, sostuvo Hanley, quien nueva vez repitió la frase.

“Nosotros no somos ingenieros, ni abogados, ni doctores, somos peloteros”, recalcó. “No soy quien para decir lo que él debe hacer o no, no me quiero meter en eso, cada cabeza es un mundo, pero yo como veterano lo entiendo como jugador joven que él es”, explicó.

Sobre Carlos Gómez, el presidente de Fenapepro comentó que el jugador aguilucho le confirmó su acuerdo con la agencia libre que esa institución quiere implementar.

“No solo Gómez (Carlos), un sin número de veteranos”, sostuvo.

Indicó que varios peloteros, principalmente de las Estrellas y Licey han tenido inconvenientes para firmar, ya que le han disminuido sus sueldos con relación a temporadas pasadas.

“Pero en el Escogido, Toros y Águilas no he oído quejas de sus peloteros”, declaró a El Nuevo Diario.

Dijo que la Fenapepro ha estado trabajando de la mano de los equipos y la Lidom desde hace un tiempo, por lo que espera haya un convenio entre las partes sobre la posibilidad de la agencia libre.

El convenio entre la Lidom y el gremio que aglutina a los peloteros expira luego de la temporada 2019-2020.

El Licey ha tenido problemas con algunos de sus peloteros, entre ellos Juan Francisco, Esmil Rogers y ahora Arístides Aquino con el tema de los salarios.

El presidente del Licey, Domingo Pichardo ha extendido su queja con Aquino por lo que según él ha pedido demasiado “sin él demostrado en Lidom”.

Gustavo Núñez, Alexis Candelario, Marlon Arias, Román Méndez, Engel Beltré, son algunos de los peloteros que han percibido una reducción en sus salarios en la presenta temporada.

