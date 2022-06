Handa se une Cherry Scom y Gran Memin para traer el nuevo tema “La Manzana”

Comparte esta noticia

Este 01 de Julio se estrena el video en todas las plataformas digitales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La artista peruana, Handa, denominada como “La Chica Naranja”, se une a los artistas dominicanos, Cherry Scom y el Gran Memin para lanzar el nuevo tema musical que pondrá a todo el público a vibrar, “La Manzana”, se convertirá en el tema para este este verano 2022.

Este dembow bailable y contagioso une a dos países que culturalmente son distintos, pero que sabe hacer buena música latina, con colores únicos demostrando que este género ha sabido romper con las fronteras.

La Manzana, una canción fresca, tropical y divertida, representa el debut internacional de Handa, el cual incluye la interacción traviesa con los tonos altos de El Cherry Scom y el inconfundible estilo caribeño de Gran Memin, le darán el repunte a este tema que de verdad promete ser uno de los mejores de este año.

El nuevo sencillo “La Manzana” será lanzado el 1 de Julio de 2022, en todas las plataformas digitales y el canal de YouTube de la artista Handa.

Sobre Handa

Eva Bustamante, profesionalmente conocida como Handa “la chica naranja”, es una de las voces más únicas y originales en el género urbano.

Handa es cantante y compositora, quien gracias a su versatilidad se ha convertido en una de las artistas líderes de una nueva generación en Perú. Su nombre profesional es un tributo a sus raíces europeas en Croacia la cual viene del lado de su madre cuyo apellido es Handabaka.

Nacida en Perú, Handa creció en la región norte de Perú en una colonia pequeña de croatas en la ciudad de Huaraz y vivió ahí hasta graduarse del colegio de secundaria.

Handa ha abierto innumerables conciertos para artistas internacionales en Lima, Perú.

En 2016, fue seleccionada para unirse a The Rolling Stones en el escenario a ser parte del coro de su hit global “You can’t always get what you want”; también, ha participado en la apertura de eventos importantes como Barrio Latino en 2018 el cual contó con la participación de J Balvin, Bad Bunny, Zion & Lennox, entre otros. Aperturó conciertos para Lenny Tavarez y Cazzu en julio y diciembre 2018, respectivamente.

