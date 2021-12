Han acorralado al presidente del COD

Como si fuera una telenovela escrita por un mercenario, el Comité Olímpico Dominicano ha sido blanco de críticas todo el 2021.

Antonio Acosta, quien no habla y deja todo al tiempo, quizás por temor a la prensa, ha tenido desde su llegada a la presidencia del COD el 29 de enero del presente año un sin número de enemigos que no le han sacado el guante de la cara.

Es como cuando dos boxeadores están en el ring y solo uno pega.

Los que atacan al COD, de una manera despiadada a diario, son los mismos que quieren entrar. Algunos se fueron con la salida de Luisín Mejía y de alguna manera tienen la necesidad de volver por temas particulares.

El COD, yo viéndolo desde afuera porque nunca he sido empleado de esa institución, hace lo mismo desde cuando Luisín era presidente. No es verdad que en un año se ha cambiado todo, el tema es que algunos no quieren al presidente actual, pero no porque sea malo o bueno, sino por interés.

A Colin lo quieren sacar de cualquier forma, no importa a qué precio, la intención es sacarlo, que no termine el último año, según lo que se lee a diario. No solo al presidente, quieren desarticular al grupo que está en el ejecutivo.

Si Acosta no sale al frente y sigue callado, le harán un golpe de Estado, porque en eso están.

Ahora, ¿los que atacan al COD tienen calidad moral para hacerlo?

Empero, como digo una cosa también digo la otra, el COD y su ejecutivo deben aclarar todos los cuestionamientos de la prensa y la sociedad dominicana, ya que es un órgano que recibe fondos de nosotros.

El presidente Acosta en su discurso de toma de posesión adelantó que los dos años que tendría el periodo que inició Luisín, este sería lo más transparente posible, por lo tanto, hágalo y creo que será menos juzgado, porque, a decir verdad, sostengo que de quedarse callado sus adversarios, que no solo son del movimiento olímpico, le seguirán haciendo la vida imposible.

Willitos: Una pena que en dos fechas del Round Robin aún en la web oficial de Lidom no figura el calendario del “Todos Contra Todos”, así es muy difícil avanzar.

