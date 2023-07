Hamilton: Tras estos duros 18 meses es sensacional esta ‘pole’, parecía la primera

EL NUEVO DIARIO, MOGYOROD (HUNGRÍA).-El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, que saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial, declaró en el Hungaroring, que, «después de los duros 18 meses pasados, es sensacional haber logrado esta ‘pole’, que» sintió «como la primera» cuando en realidad lleva 104.

«La ‘pole’ es un sentimiento increíble. Estoy muy agradecido al equipo, que ha hecho un trabajo sensacional. Hemos apretado al máximo, así que estar en la ‘pole’ es estupendo; paarecía como si fuera la primera», comentó el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, de 38 años, que este sábado elevó a las citadas 104 su propia plusmarca histórica de ‘poles’ en la F1.

«No me esperaba estar luchando por la primera plaza cuando veníamos hacia aquí hoy. En mi último intento lo di absolutamente todo. No me dejé nada», comentó Sir Lewis, que podrá elevar asimismo a 104 otro de sus récords históricos, el de victorias en la categoría reina, si gana este domingo.

«Hemos tenido muchos altibajos durante los pasados 18 meses. Ha sido una montaña rusa emocional, pero ninguno de nosotros perdió la esperanza. Nos hemos mantenido muy unidos, remando todos en la misma dirección», afirmó.

«Va a ser una difícil pelea con Max (Verstappen, holandés de Red Bull, líder del Mundial) y con (su compatriota) Lando (Norris, de McLare), pero habrá que ver de lo que somos capaces», declaró Hamilton este sábado después de firmar su primera ‘pole’ desde diciembre de 2021, en Arabia Saudí.

