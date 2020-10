Hamilton dice suspensión de entrenamientos añaden “exigencia y emoción” al GP de Eifel

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, declaró este viernes, después de la cancelación de los entrenamientos para el Gran Premio de Eifel -el undécimo del certamen- en el Nürburgring (Alemania), que “este tipo de situaciones añaden exigencia y emoción”.

“No pudimos rodar hoy porque no era seguro para el helicóptero. Es triste que pasen estas cosas, aunque no hubiésemos podido rodar mucho en cualquier caso, por la escasez de neumáticos (intermedios y de lluvia) y da la impresión de que el tiempo va a seguir así durante todo el fin de semana. Aunque me hubiese gustado dar, al menos, una vuelta de instalación”, dijo Hamilton, que este domingo aspira a igualar el récord histórico de victorias (91) del alemán Michael Schumacher.

“Intenté mantenerme ocupado. Tengo a Roscoe (el bulldog al que ha hecho mundialmente famoso en redes sociales) así que estuve mucho rato con él y escuchando música”, comentó el astro inglés, de 35 años, que comanda claramente el Mundial con 205 puntos, 44 más que su colega finlandés Valtteri Bottas; y con 77 sobre el holandés Max Verstappen (Red Bull).

“Este tipo de situaciones, con menos entrenamientos, hacen mucho más exigente y emocionante el fin de semana; sobre todo si sigue mojado en la calificación y en la carrera. Así que estoy expectante, indicó Hamilton este viernes en el Nürburgring alemán.