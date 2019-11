Hallan muerto a prospecto de los Twins de Minnesota en hotel de Nueva Zelanda

EL NUEVO DIARIO, EEUU.- El prospecto de los Twins de Minnesota, Ryan Costello fue hallado muerto en el interior de su habitación de un hotel de Nueva Zelanda, de acuerdo a medios locales.

El jugardor, oriundo de Connecticut, se encontraba en ese país para participar en el Auckland Tuatara que realiza la Liga Australiana de Béisbol.

De acuerdo a medios como ESPN y Yahoo Deportes, el equipo sostuvo en un comunicado que los reportes preliminares indican que el prospecto de 23 años falleció por causas naturales.

“Nos entristece saber del fallecimiento prematuro de Ryan Costello. Toda la organización de los Mellizos envía nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos, entrenadores y compañeros de equipo de Ryan”, señala un tweet de los Mellizos.

El joven fue reclutado por los Seattle Mariners en la ronda 31 del draft de hace dos años, fuera del estado central de Connecticut. El año pasado fue cambiado a los Mellizos.

