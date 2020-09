Hallan muerto a Ethan Peters, youtuber de 17 años

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Ethan Peters, conocido como “Ethan is Supreme”, mismo nombre bajo el que figura su canal de YouTube, fue encontrado muerto en su residencia presuntamente por abuso de sustancias ilícitas.

Así lo confirmó su mejor amiga, Ava Louise, a través de su cuenta de Twitter, plataforma donde también se expresó acerca de las adicciones de Peters. “Mi mejor amigo en todo el mundo, mi alma gemela … la única persona allí para mí cuando no tenía a nadie”, escribió Ava en su tuit. “Te amo Ethan, estoy sin palabras. Tengo el corazón roto”.

“La adicción es una enfermedad”, tuiteó Louise. “Tuve que apartar a Ethan en las últimas semanas y hablar con él sobre el uso de sustancias. Todos los que estaban cerca de él estaban asustados. Solo desearía haberlo intentar más duro. Mierd*, desearía haberle gritado más”.

De acuerdo a una publicación del medio estadounidense, TMZ, Peters falleció este fin de semana tras consumir Oxicodona, un analgésico opioide, muy potente y altamente adictivo.

Peters, de 17 años y oriundo de la ciudad de Texas, inció su travesía en 2017 y acumuló más de 500.000 seguidores en Instagram y más de 100 mil suscriptores en su canal de YouTube, donde se dedicaba a postear tutoriales de maquillaje, y gracias a su creciente popularidad en las redes sociales, tenía su propia marca, Hellboy, a través de la cual vendía lentes de sol, camisetas y cadenas.

Addiction is a disease. I had to pull Ethan aside in recent weeks and have talks with him about his usage. Everyone close to him was scared. I just wish I fucking tried harder I fucking wish I yelled at him more I wish I didn’t enable a single pill he popped.

