Hallan anciano muerto en su hogar en Brooklyn; esposa dice esperaría un año para reportar fallecimiento

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. – El esqueleto de un anciano de 84 años fue encontrado dentro de un apartamento donde aún vive su esposa entre grandes cantidades de basura en Brooklyn (NYC).

El hombre fue identificado como Brent Shapiro y su esposa como Elizabeth Shapiro, de 72 años, vive allí y le dijo a la Policía de Nueva York que planeaba esperar un año antes de reportar la muerte.

De acuerdo al periódico El Diario Nueva York, Shapiro fue hallado muerto dentro del apartamento de la pareja en Coney Island Avenue cerca de Glenwood Road en el vecindario Midwood.

Su cuerpo estaba descompuesto y había una condición de acaparamiento en la vivienda, dijeron fuentes policiales.

No estaba claro de inmediato cuánto tiempo hace que murió Shapiro ni la causa del deceso. Los policías hicieron el sorprendente descubrimiento durante un chequeo de bienestar solicitado por dos hijos de la pareja de 41 y 45 años.

Los hijos informaron que sus padres tenían “malas condiciones mentales” y que su padre había estado postrado en cama durante años y que su madre les había dicho ese mismo día que estuvo en el hospital. Agregaron que no habían visto a ninguno de sus padres desde 2019, detalló Daily News.

Las circunstancias de la muerte no estaban claras hasta ayer por la tarde, pero no se sospechó de inmediato ningún delito. La oficina del médico forense de la ciudad determinará oficialmente cómo y cuándo falleció, acotó New York Post.

