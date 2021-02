 Halep se venga de Swiatek y se enfrentará contra Serena

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MELBOURNE, AUSTRALIA. – La rumana Simona Halep (2) se vengó de la contundente derrota recibida en las semifinales del pasado Roland Garros por la polaca Iga Swiatek (15), al superarla por 3-6, 6-1 y 6-4, y se enfrentará en los cuartos de final del Abierto de Australia contra la estadounidense Serena Williams (10)., informaron este domingo medios locales.

“Ha sido muy duro, sabía que me iba a hacer mucho daño con esa derecha liftada. Intenté echarme un poquito hacia detrás para hacerle correr más”, dijo Helep tras la conclusión del partido.

No supo mantener el liderato en el marcador la joven polaca que pasó de acumular once errores no forzados en la primera manga a diecinueve en el set definitivo.

Tal y como explicó la rumana, cambió de estrategia al ser consciente de la pegada de su rival y retrocedió un paso más hacia detrás para ser capaz de entrar más en juego. Su voluntad por buscar el fallo de la rival le llevó a cometer tan sólo 17 errores no forzados en un partido que duró casi dos horas.

A pesar de su bagaje claramente desfavorable en el cara a cara que mantiene con su próxima rival, Serena Williams (2-9), su recuerdo más reciente fue la victoria que obtuvo en la final de Wimbledon en 2019 cuando la rumana se impuso por un doble 6-2.