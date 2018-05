(VIDEO) Apresan haitianos por cortar árboles en SPM

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORÍS.- La Policía apresó este domingo un grupo de haitianos mientras se dedicaban a la tala de árboles sin permiso de Medio Ambiente, en la comunidad Antena de Cumayasa, de esta ciudad. Durante el apresamiento se pudo ver que los extranjeros usaban franelas las cuales tenían la bandera Dominicana en la espalda pero de forma alterada con un dibujo donde va el escudo. #elnuevodiariord

A post shared by Periódico El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) on May 13, 2018 at 7:54am PDT