Haití: Un desafío para nuestra existencia como nación

Haití es una triste realidad política, económica, social y migratoria que obliga a los dominicanos a permanecer en alerta permanente, porque desde el punto de vista geopolítico, el destino de Haití se refleja en la República Dominicana con mucha fuerza, ya que somos parte de una misma isla.

Por la rapacidad, indolencia e indiferencia de los países desarrollados que históricamente han cabalgado sobre ese pueblo, al que hoy ellos le dan las espaldas, cada vez que una comunidad o una familia colapsan en Haití bajo el peso del hambre y la miseria más atroz, la mirada de ellos se torna hacia nuestro país, la República Dominicana, que se ha convertido en su anhelo alcanzable.

Las raíces profundas de la crisis haitiana no son casuales, además de sus fallas históricas, es el resultado de una estrategia política internacional que se basa en tres ejes transversales que se entrecruzan:

Primero: La intención de los grandes capitales es la unificación de las dos naciones y así explotar sin riesgos los recursos naturales de la isla; por demás está decir que el pueblo dominicano en nada les interesa y que incluso intentan que la República Dominicana sea el receptáculo de la tragedia haitiana.

A nuestro país lo perciben como el lugar ideal para acallar y mitigar la miseria social, económica y demográfica que sufre ese pueblo, de esa manera se liberan de la responsabilidad histórica y moral de la desgracia de la nación haitiana.

Segundo: La oligarquía haitiana desarrolla un plan en tres vertientes: a) Trasladar grandes contingentes de haitianos para la República Dominicana y así sacarle presión a su explosiva caldera social; b) Recibir divisas vía remesas de los haitianos que se radiquen en el país; y c) Crear una “cabeza de playa” que posibilite la ocupación del territorio dominicano y así ver cumplido su sueño de “la isla es una e indivisible”. Desgraciadamente están logrando sus tres propósitos estratégicos.

Tercero: Sectores oligárquicos dominicanos que, en contubernio con capitales de las potencias hegemónicas y la oligarquía haitiana, piensan en un supuesto mercado de veinte (20) millones de habitantes, mientras el destino de la nación dominicana no les importa en absoluto.

El pueblo haitiano, como el pueblo dominicano, somos seres humanos que vivimos en una misma isla. Por nuestra parte, somos un pueblo temeroso de Dios y por tanto profesamos el Humanismo Cristiano que promueve el respeto, la dignidad humana y el bienestar de todos. En consecuencia, deseamos lo mejor para el pueblo haitiano y hemos dado muestras, por encima de cualquier otra nación, de solidaridad con ese sufrido pueblo.

El acuciante problema de los haitiano indocumentados e ilegales:

Por el caos inducido que sufre la sociedad haitiana, su aparato productivo destruido adrede y la ingobernabilidad en que vive esa nación, Haití se ha convertido en una seria amenaza para la República Dominicana.

Sin embargo, la generalidad del pueblo dominicano ha mostrado una actitud fraterna y solidaria, pero cautelosa por los riesgos que se perciben cada día. El pueblo dominicano no olvida que somos un país que obtuvo su independencia luchando frente lo que fue el pretendido Imperio haitiano.

Sabemos que estamos frente a un problema humano que no se resuelve pregonando la expulsión de todos los haitianos que viven en nuestro país, ni mucho menos unificando la isla, por lo que es necesario que surja una opción distinta a las presentadas hasta el día de hoy. Y eso es lo que pretendemos.

A la luz del entorno mundial migratorio, cada vez más complejo, producto de las penurias alimentarias, la escasez de agua, la pobreza extrema, el terrorismo, las guerras étnicas y un capitalismo insaciable, las soluciones migratorias tienen que ser más integrales y basadas en el Humanismo Cristiano, permitiendo a las naciones involucradas vivir en paz, desarrollarse y progresar.

Se hace prioritario construir unas políticas públicas que nos permitan diseñar estrategias novedosas para convertir lo que es una amenaza en una oportunidad. Con ese propósito, debemos partir de una premisa básica: La República Dominicana no resiste un inmigrante ilegal más, ni debe permitirlo. Al contrario, debe devolver a su país de origen a los indocumentados e ilegales que han penetrado a nuestro suelo.

Para la sobrevivencia del pueblo dominicano es determinante que regulemos y controlemos la masiva migración ilegal, que es fundamentalmente haitiana. Por lo que es necesario reforzar las políticas migratorias e impulsar planes para desarrollar, económica y socialmente, nuestra frontera con Haití. El pueblo dominicano debe convertirse en centinela y soldado de la Patria y juntos caminar en el propósito de salvar a la República de esta grave amenaza.

Los haitianos merecen vivir mejor, merecen tener seguridad, alimentos, viviendas, trabajo, medio ambiente saneado, agua potable, hospitales suficientes y de calidad.

Merecen en definitiva una sociedad digna, que no la tienen.

Haití tiene todo el derecho de ser una Nación libre, prospera y feliz. Nos identificamos con esos sentimientos y apoyamos que Haití pueda recuperarse y volver a ser fuerte económicamente como lo fue en sus principios, pero en lo que no estamos de acuerdo es que se pretenda echar encima de la República Dominicana el enorme peso del serio problema haitiano.

La República Dominicana es de y para los dominicanos y como pueblo soberano debemos ejercer nuestro derecho de aceptar las migraciones que podamos mantener bajo control, y que no constituyan una amenaza futura a nuestra estabilidad y a los cimientos democráticos que nos legaran Juan Pablo Duarte y los Trinitarios.

Por el camino actual, nos encaminamos a una supremacía de la población haitiana sobre la nacional y esa situación implica la disolución de la Nación dominicana, que no resistiría en su territorio una población con idioma, cultura, religión y hábitos muy distintos a los nuestros.

Es imprescindible que se establezcan políticas de control migratorio para regularizar los haitianos en el país bajo un régimen especial que devuelva a los ilegales y ponga freno al ingreso de individuos sin los permisos correspondientes. Solo se podrían aceptar personas documentadas en su país, a los que se les otorgarían permisos laborales por un tiempo determinado, en la medida que nuestra economía los necesite y nuestras leyes lo permitan.

El otro grave problema que confrontamos con Haití, es que la gran mayoría de sus nacionales que llegan ilegalmente a nuestro país, no poseen actas de nacimiento, no disponen ni de pasaportes ni de documentos de identidad, lo que evidencia que esa Nación carece de un Registro Civil organizado.

Los apátridas no los genera la nación que se niega a recibir inmigrantes ilegales e indocumentados, los genera el país que no se ocupa de documentar y darle un estatus de persona social y política a sus nacionales.

Muchos haitianos son jurídicamente inexistentes pues no tienen documentos oficiales que los avalen como tales. Ese es uno de los grandes dramas de ese empobrecido pueblo, que no tiene una identidad legal propia.

Ojalá que las Naciones Unidas y sus áreas de influencia presten atención a esa urgente necesidad y contribuyan a implementar un programa para dotar al pueblo haitiano del Documento de Identidad correspondiente. En ese contexto existe amplia experiencia a nivel mundial, incluso en nuestra misma República Dominicana, que podría servirles de ejemplo.

De todas maneras, cualquier solución a los problemas haitianos, de identidad y migratorio, tiene que partir de que nuestra soberanía es innegociable. En eso no puede existir la menor duda.

Evitar por todos los medios una confrontación bélica con Haití.

El gran orador romano Cicerón nos dejó una frase sobre la que es conveniente reflexionar antes de opinar acerca de una confrontación bélica con la vecina Nación cuando dijo: “Siempre la mala paz es mejor que la mejor guerra.” El mejor camino es que cada Estado, tanto el Dominicano como el Haitiano, se mantengan en sus territorios y que no violenten el derecho ajeno. Históricamente, la República Dominicana ha dado pruebas fehacientes de esa conducta.

Una confrontación bélica debe quedar descartada como posibilidad de solución a nuestros problemas migratorios con Haití. En todo caso, las medidas a tomar convienen que estén revestidas de reflexiones y acciones entre ambos Estados, que comiencen con el respeto de nuestras fronteras comunes.

Sin dudas, la migración haitiana ilegal representa una seria amenaza social para la República Dominicana, con el agravante de que tiende a convertirse en una amenaza a nuestra seguridad nacional, por lo que tenemos que buscarle una solución a muy corto plazo. Resolver el problema de la inmigración ilegal haitiana por la vía militar es un absurdo, quizás tan grande como el de aquellos que pretenden la unificación de los dos países, la creación de una posible federación o la de constituir en ciudadanos dominicanos a los ilegales haitianos.

La inmigración ilegal hay que detenerla pacíficamente, pero con firmeza:

O controlamos la inmigración haitiana ilegal o pereceremos como Nación y pueblo. Ya lo dijo el insigne Pedro Henríquez Ureña: “El ideal de civilización no es la unificación completa de todos los hombres y todos los países, sino la consideración de todas las diferencias dentro de una armonía.” La fuerza, o la violencia no pueden producir unidad, igualdad ni fraternidad. La imposición no podrá prohijar otra cosa que no sea dolor y sufrimientos.

La convivencia civilizada nace, ante todo, del respeto mutuo y de la comprensión de la multiplicidad de realidades que deben convivir de manera armónica para producir los frutos del progreso y el abrazo común al ideal de unas relaciones en las que exista una complementariedad recíproca, además unidad en la diversidad, cada quien respetando la dignidad y derechos del otro.

La solución del problema de ilegales haitianos no es fácil. Es un camino lleno de serios obstáculos, pero si no iniciamos la búsqueda de soluciones nuestra inacción y pereza frente al tema provocarán un daño irreversible a la Patria, por lo que planteamos la necesidad de implementar varias líneas de acción fundamentales:

La construcción del Muro de la Soberanía y sus oportunidades:

Nosotros proponemos la construcción de un Muro de oportunidades en la frontera que permita controlar la masiva migración; el contrabando; el narcotráfico; la trata de mujeres; el negocio de traer parturientas a dar a luz en dominicana; el negocio de traer miles de niños y mujeres para ponerlos a pedir en nuestras calles; el tráfico de niños y de órganos; las enfermedades que penetran vía animales y personas infectadas; la degradación de nuestros recursos naturales; la delincuencia y la inseguridad que diariamente generan indocumentados ilegales haitianos en todo el territorio nacional.

Para que tengamos una idea, se estima que el país gasta más de seis mil millones de pesos al año en sólo cubrir partos de las embarazadas haitianas. Por otra parte, los costos educativos de haitianos en la República Dominicana son descomunales.

La única manera viable de parar drásticamente esta masiva migración que amenaza los fundamentos de nuestra nacionalidad, es mediante la construcción de un Muro de oportunidades que establezca una barrera entre ambos países.

El Muro de oportunidades, además de físico, será también la garantía de una política de desarrollo de la frontera y de control migratorio integral.

El Muro de oportunidades es viable económicamente y sería altamente rentable porque eliminaría grandes fugas de recursos económicos que son evadidos por la porosidad de nuestra frontera.

Esta barrera que proponemos debe ser al mismo tiempo un Muro de oportunidades, convertido en una zona moral y de amortiguamiento para ambas naciones, que pueda ser bujía y motor impulsador del desarrollo de ambos lados porque la miseria no tiene fronteras y se aposenta por igual del lado haitiano como del lado dominicano.

Si la inversión en el Muro de oportunidades asciende aproximadamente a unos 45 mil millones de pesos, esto quiere decir que sólo con las parturientas que dejarían de entrar a la República Dominicana, el Muro de oportunidades se costearía en siete años.

Muros existentes entre diversas naciones, en kilómetros:

-Estados Unidos de Norte América y Méjico 3,200;

-Bulgaria y Turquía 30;

-Hungría-Croacia 348;

-Hungría-Serbia 175;

-Ucrania-Rusia 180;

-Noruega-Rusia 200;

-Macedonia-Grecia 30;

-China-Corea del Norte 1,420;

-Irán-Paquistán 700;

-India-Paquistán 550;

-India-Bangladesh 2,700;

-Pakistán-Afganistán 1,100;

-Uzbekistán-Afganistán 130;

-Jordania-Siria 350;

-Jordania-Irak 175;

-Kuwait-Irak 190;

-Kenia-Somalia 800;

-Myanmar-Bangladesh 270;

-Turquía-Siria 270;

-Botsuana-Zimbabue 250;

-Ceuta-Melilla 11;

-Marruecos-Argelia 700;

-Corea del Norte-Corea del Sur 250;

Repoblar y desarrollar la frontera:

Lejos de la creencia de que la Patria termina en la frontera, para nosotros es allí donde comienza. Una frontera porosa, empobrecida y débil es un gran peligro para nuestra soberanía y un ancla al desarrollo nacional.

Es urgente iniciar programas de repoblación de la frontera con asentamientos humanos, con proyectos de vivienda para la población lugareña y para las familias de militares y policías, maestros, profesionales y técnicos que decidan asentarse en la zona. El Muro de oportunidades debe contribuir a desarrollar una zona fronteriza próspera, con infraestructuras agropecuarias, industriales, canales de riego, electrificación adecuada, sistemas de carreteras, caminos vecinales, hospitales, escuelas técnicas provechosas para la zona y potenciar las emisoras de radio dominicanas y nuestra fe Cristiana. Además, bloquear las interferencias que nos hacen las emisoras haitianas.

Paralelamente al Muro de oportunidades es necesario poner en práctica programas que fomenten el desarrollo integral de la zona fronteriza, que contribuyan a eliminar la pobreza extrema y a disminuir las acciones delincuenciales. Para lograrlo es fundamental la implementación de Planes, Programas y Proyectos que permitan la solución de los problemas planteados integrando a la gente en la gestión de soluciones a su propia realidad.

Queremos dejar constancia de nuestra irrenunciable e indeclinable posición de defensa vigorosa a la Patria, el pensamiento de Duarte, a los Trinitarios, y al ejemplo heroico de tantos dominicanos que sacrificaron sus vidas en aras de que heredáramos una patria libre, soberana y cristiana. Es de patriotas la reafirmación de los ideales de la dominicanidad y de la dignidad de nuestra Nación.

Debemos evidenciar a los organismos internacionales, quienes al margen y en contra de los sueños de libertad y progreso del pueblo dominicano, quieren enajenar el patrimonio nacional con la intención de saciar mezquinos intereses del capitalismo salvaje.

Debemos desenmascarar a los sectores que de manera hipócrita fingen y prometen una cosa y hacen todo lo contrario, no permitamos que mueran los ideales y los valores que nos dan sustento y vida como Nación, que ha sabido batallar y ganar las guerras a que nos han sometido nuestros adversarios, que son definitivamente, los enemigos de los postulados por los que lucharon los Padres de la Patria.

Es mi intención que estas modestas ideas que hoy le escribo, sean apenas una pequeña parte de lo que convendría elaborar entre todos, cada quien, aportando su roca o su granito de arena, por mi parte me comprometo a continuar con el mío hasta convertirlo en un guijarro.

Conviene a nuestra soberanía que tracemos soluciones integrales al complejo y riesgoso tema haitiano. Será una obra que recogerá cómo encontrar la solución definitiva a esa grave amenaza.

Haití, hoy por hoy, constituye un desafío para nuestro país, pero también representa una brillante oportunidad, de armonizar intereses en búsqueda de un beneficio común que conjure para siempre el problema de la frontera dominico-haitiana. Sugiero que nosotros no estemos cerrados al diálogo, que dependa de ellos.

Lo que está en nuestras manos es decidir si construimos un futuro promisorio para el pueblo dominicano, para nuestros hijos, nuestros nietos y para las generaciones que habrán de nacer, superando los obstáculos que a veces lucen insalvables.

O nos ponemos de pies y asumimos el reto, o la República Dominicana sucumbirá en las manos de nuestra generación. Ese es nuestro desafío.

Santo Domingo, D.N. 1ro. de octubre de 2020

POR FEDERICO (QUIQUE) ANTÚN BATLLE

*El autor es ingeniero, dirigente político y presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

Relacionado