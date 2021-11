Haití dejaría de recibir 35 % de producción de huevos por conflicto entre comerciantes de RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, JIMANÍ.- A consecuencia de un conflicto generado por un desacuerdo en la transportación de las rutas y ventas de huevos en el mercado binacional Jimaní-Haití, entre el presidente de la Agropecuaria Quezada, de la provincia Espaillat (Moca), Elvis Quezada Vásquez y miembros de la Asociación de Huevos y Pollos de Jimaní, la vecina nación dejaría de recibir el 35 por ciento de la producción de huevos que se exporta a ese país.

Quezada Vásquez, quien también es representante de las Asociaciones Productoras de Huevos de Moca, teme que surja un estancamiento con la venta del producto que finalmente afectaría a los consumidores haitianos, los cuales dejarían de recibir 7 millones 500 mil unidades de huevos semanales.

Agregó que se están despachando 30 camiones semanales con 250 mil huevos a Haití, los cuales son distribuidos entre dos o tres comerciantes de la provincia fronteriza.

“No me sentí conforme con el encuentro con los comerciantes de Jimaní, no llegamos a nada, ellos no sueltan nada, dicen que la asociación es de ellos y la tienen secuestrada entre unos cuantos para lucrarse y no quieren entrar en ningún acuerdo con nosotros. Nos sentimos optimistas que un próximo encuentro arribemos a un entendimiento”, aseguró, Quezada Vásquez.

Aunque no acordaron la fecha exacta del próximo diálogo, el empresario mocado reconoció que las estadísticas revelan que el 35 por ciento de los huevos que se producen en el país son destinados al consumo del mercado haitiano. Esos huevos pasan por los mercados de Dajabón, Elías Piña y en su mayor proporción cruzan por la frontera Jimaní-Haití.

Explicó que de prolongarse el desentendido, la producción de huevos de Moca se iría al piso, y el impacto negativo repercutiría sobre todos los productores de huevos a nivel nacional por las dificultades que tendrían que afrontar y eso afectaría al Gobierno que tendrá que intervenir ante la situación.

De su lado, Laureano Santana Cuevas, dijo que aquí no hay ningún conflicto, sino que hay personas que quieren hacer un conflicto donde no lo hay. Agregó que hay gente que se están lucrando grandemente con los beneficios de Jimaní, al mismo tiempo, reconoció que el pueblo despertó y los jimaniseros ahora quieren cargar sus huevos.

“Queremos ir a Moca a comprar los huevos a los granjeros, no que ellos (productores), vengan a venderlos en el mercado y llevarse los beneficios de Jimaní, ya que esta asociación tiene más de 20 años en esa situación.

“Nuestra propuesta es que los granjeros produzcan sus huevos y nosotros iremos a Moca a comprarlos”.

“Los mocanos están ganando dinero. Los dueños de rutas se dieron cuenta que un camión de huevos paga 10 mil pesos aquí y el camión les deja a ellos 200 mil pesos, por eso no quieren que nosotros vendamos los huevos”.

Finalmente, Santana aclaró que acordaron un próximo encuentro de tres miembros de Moca y tres de Jimaní para buscar una salida al impasse.

El encuentro se realizó este miércoles en un hotel de la localidad fronteriza con la presencia de más de una treintena de miembros de la asociación, empresarios mocanos, representantes del Ministerio Público, Policía Nacional, entre otras autoridades.

Relacionado