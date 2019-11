Haidy Cruz: “Todo el mundo quiere mejorar de adentro hacia afuera”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Como si se tratara de la haidymanía la campeona del fitness Haidy Cruz, se encuentra entre las favoritas de los amantes del mundo del fitness y es la preferida por las celebridades del mundo del entretenimiento al momento de recibir un a accesoria en la materia. El cariño y la aceptación que el público ha tenido hacia ella, esta dice que se debe a que “he sabido llegar, no solo a las mujeres y madres que me ven y me siguen, sino también a esos hombres que necesitan mejorar su estilo de vida”, expresó Cruz durante una entrevista realizada en el programa Novedades en el Nuevo Diario, de la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Todo el mundo ahora quiere empezar a mejorar de adentro hacia afuera como debe ser. Gracias a Dios yo transmito lo que es salud y contagio a todas esas personas que me miran por primera vez y dicen: Yo quiero estar así, quiero seguir ese camino”, dijo.

Haidy Cruz también reveló estar muy agradecida con Dios por bendecirla con el don de transmitir paz y la motivación que se necesita para decir si se puede.

Entrenamientos personalizados

“Por lo general yo no hago entrenamientos personalizados por el tiempo que esto conlleva, pero si las marcas con las que trabajo me asignan por proyectos personalidades a las cuales tengo que transformar en un tiempo determinado, como por ejemplo Cheddy García, Alex Rodríguez, Rashel Díaz, que son personas que han confiado en mi trabajo para su alimentación mas no el entrenamiento físico, en lo cual también tengo certificación especial”, explica.

La experta en nutrición se encuentra actualmente trabajando con Zumaya Cordero, Pamela Sued, Salines Toribio, y recientemente el popular merenguero Fernando Villalona y estará a cargo de los ejercicios del artista al igual, que el plan de alimentación que este llevará en lo adelante.

La campeona de Bikini Wellness, también trabajó con Miss República Dominicana, Clauvid Daly desde su coronación. “Con ella estuve trabajando los requisitos que exige el certamen, aunque ella es delgada hay que ir con los requerimientos de Miss Universo y eso fue lo que trabajamos en ella”.

Su primer libro de recetas saludables

Entre los proyectos para el 2020 de la Reina del Fitness se encuentra la puesta en circulación de su libro de cocina, el cual llevará por nombre “0 excusas”. Haidy lo define como su primer bebé, y este contará con más de 40 recetas, fáciles y saludables y estará disponible en el mes de febrero.

“Soy una chef frustrada. Demuestro amor cocinando. Eso lo adquirí de mi madre”, comenta Haidy entre risas.

Para finalizar la campeona de fisiculturismo recomendó a los redes videntes y lectores que quieren lograr una meta y se les dificulta lo siguiente “Hay que ser perseverantes en las metas que uno quiera lograr. Las limitaciones están tu cabeza. Las excusas hay que dejarlas atrás, son inventos que nos hacemos para no hacer las cosas, el momento es ahora, tu eres quien decide que tan alto quieres volar, no hay límites, sí se puede”.

Por Leidy Pérez

leidynuevodiario@gmail.com

