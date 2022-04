Hacia el éxito con magistral charla motivacional orientado para emprendedores 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO-. “El miedo es una emoción, que, como tal, llega y se va. Lo más valioso es cómo te relacionas con el miedo. Te detienes o avanzas con miedo” con estas palabras a manera de motivación el destacado coach dominicano Heraldo Suero se dirigió a un número de participantes convocados a la conferencia magistral para emprendedores “Emprende Hoy” con el propósito de que creyeran y apostarán por sus capacidades para la creación de un negocio propio.

Crear una empresa y además tener la confianza para invertir, avanzar y crecer en ella, consistió la meta principal de la charla realizada en el hotel Catalonia Santo Domingo, organizado por Acelera.

“Parece simple, pero el truco más importante para ser emprendedor exitoso es EMPEZAR… y luego, darle con propósito y determinación hasta que salga el resultado” ponderó Suero sobre las tablas de este creativo escenario quien capacitó a los emprendedores y animó a que se despidiera de sus temores y limitaciones.

Y es que Heraldo es ejemplo vivo de transformación personal. Su éxito hoy día fue construido en base a múltiples fracasos y la capacidad de reinventarse sin importar las circunstancias.

Su manera de comunicar logró conectar con el público, quienes atentos llevaron consigo técnicas para avanzar hacia el éxito divididas en dos partes durante una jornada de cuatro horas.

En primer lugar, se enfocaron en las “Habilidades blandas”, con los temas: Conviviendo con el miedo y el fracaso; Excusa vs. Éxito real y sostenible; El arte de vender y venderte y Por qué empezar HOY.

La segunda parte resaltaron las habilidades técnicas como: Según el tipo de negocio, cómo formalizarse/constituirse; Principios básicos de administración y finanzas; Mercadeo radical y Próximos pasos para empezar HOY MISMO.

Suero, evidentemente logra combinar el mundo corporativo y empresarial. Consultor, CEO, escritor, mentor de líderes, es además fundador de la firma consultora internacional IN CRESCENDO en la que ha prestado servicios en varios países de Latinoamérica, México, Estados Unidos. Asimismo, ha participado en foros internaciones en varios continentes incluyendo Asia central logrando triunfar por su capacidad desde muy joven en producir ideas y resultados con clara facilidad de llegar hacía el interior del hombre y esto a través del idioma tanto español como inglés.

“Lo importante No es quien has sido, los éxitos o fracasos que has tenido; lo más relevante es en quien te puedes convertir. Estamos condenados a escoger en el presente, y con ello, a ser libres.” Finalizó el experto conferencista.

En la charla, también contó con la participación del experto y el coach en psicología del bienestar emocional, Bienvenido Pimentel quién también fue acogido con aceptación por los emprendedores participantes.

Con una visible soltura y desenvolvimiento Pimentel ofreció herramientas útiles y precisas para que los emprendedores obtengan un mejor rendimiento de sus acciones y cómo enfrentar situaciones combativas.

Sobre Heraldo Suero

Su rol como lobista, comunicador, facilitador y defensor de los intereses nacionales lo han colocado al más alto nivel de la gestión empresarial con influencia público-privada.

Recientemente, publicó su primer libro: Corona al Líder, Destronando a la Víctima. El mismo, de transformación personal, ha sido referente para mentores, líderes y ávidos lectores en busca de la transformación personal.

Es además un líder en el sector arrocero de la República Dominicana siendo en la actualidad el director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (ADOFA) donde ha logrado aportes significativos en el sector agrícola.

“Es increíble la naturalidad con que le fluyen las palabras, la belleza de lo simple. ¡Me gusta mucho en verdad escuchar a Heraldo!”.

“Yo no sé cómo se hace, pero el tiempo pasa volando, no paro de reírme y a veces me dan ganas de llorar. La verdad es que se pasa muy bien en los talleres.

¡No me pierdo ninguno!”. Son algunos de los comentarios recogidos por participantes en sus charlas.

Bienvenido Pimentel

El conferencista es coah en liderazgo transformacional y de equipos. Coah psicología del bienestar emocional. Es CEO & founder Be Fit Estudio RD, el gimnasio personalizado más grande de República Dominicana el cual cuenta con cinco sucursales.

Es ingeniero civil. CEO & founder Remade, construcciones y remodelaciones de edificaciones.

Además, cuenta con estudios en las principales áreas de nutrición y estética. Especialista en nutrición, nutrición deportiva, medicina estética y CEO & Founder: Be Aesthetic, centro de nutrición y medicina estética.

Acelera

@Acelerard es una comunidad de emprendedores. Una aceleradora de emprendimiento. Es fundada y liderada por empresarios exitosos, que emprendieron de la nada. Con una serie de conferencias, talleres y eventos para emprendedores, procura crear una cultura de abundancia y creación de resultados en la república dominicana y el mundo. En adición ofrece servicios de mentoría para todo aquel que quiera empezar o llevar su negocio al próximo nivel.

