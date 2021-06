Comparte esta noticia

Se está ejecutando una jornada especial de vacunación para las zonas Este y Sur de la República. Lo primero que debemos decir de eso es que hacerlo vale la pena. Lo es desde el punto de vista de las autoridades al acercar las vacunas a la gente. Y sobre la ciudadanía, que debe acudir a inocularse porque igual lo vale.

No hay excusas válidas para no hacerlo, pues quienes no lo hacen tienen el doble de riesgo. No sólo de infectarse, sino también de colapsar con el virus del COVID-19.

Hemos tenido a nivel nacional como mundial suficientes muertos como para no ignorar que esta es una posibilidad, que en ocasiones se hace irreversible.

Tenemos las dosis, por lo que sería bueno que todos estemos vacunados.

